Бельгия передаст Украине несколько истребителей F-16: названы сроки

Передача боевых самолетов Украине будет зависеть от наращивания Бельгией потенциала F-35, сказала Людивин Дедондер.

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Бельгия направит в Украину несколько самолетов F-16 / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, pixabay.com

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года. Об этом она сказала в эфире радио Bel RTL.

Министр не уточнила количество истребителей, которые будут отправлены в Украину. По ее словам, передача боевых самолетов состоится "в зависимости от наращивания нашего нового потенциала F-35".

Бельгия также продолжит обучение украинских пилотов и предоставит техническое обслуживание всему коалиционному флоту F-16. Министр также подчеркнула, что страна будет продолжать оказывать помощь Украине.

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Дедондер также упомянула об обучении пилотов в Бельгии, Дании и, возможно, в еще одной стране Евросоюза.

"Бельгийский персонал будет готовить украинских пилотов в Бельгии, Дании и, возможно, в одной из стран Европейского Союза. Мы пока не говорим о конкретных условиях в Украине. Мы находимся в процессе предоставления Украине возможности модернизировать свои вооруженные силы. Наше предложение гораздо более всестороннее и фундаментальное, чем просто отправка нескольких истребителей F-16", — отметила Дедондер.

Истребители F-16 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна передаст Воздушным силам ВСУ почти все имеющиеся в распоряжении армии американские самолеты F-16 ‒ кроме нескольких, которые оставят для обучения украинских пилотов.

Первая группа украинских пилотов может пройти обучение на истребителях F-16 в США до конца года, однако выполнять боевые задачи они смогут позже. Об этом заявил директор Воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло.

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украина может начать использовать истребители F-16 весной 2024 года.

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