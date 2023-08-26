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Нидерланды отдадут Украине почти все свои F-16 - министр обороны страны

Дмитрий Видоменко
26 августа 2023, 08:55 обновлено 26 августа, 08:59
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Украина получит от Нидерландов почти все истребители F-16, находящиеся в стране, заявила руководитель нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен.
Оллонгрен, F-16
По словам Кайсы Оллонгрен, сейчас у Нидерландов наличествуют 42 самолета F-16 / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Власти Нидерландов передадут Воздушным силам ВСУ почти все имеющиеся в распоряжении своей армии американские самолеты F-16 ‒ кроме нескольких, которые оставят для обучения украинских пилотов. Об этом рассказала в интервью "Европейской правде" нидерландская министр обороны Кайса Оллонгрен.

"Истребители не обязательно будут в Нидерландах, сейчас мы рассматриваем обучающий центр в Румынии. Эти самолеты будут использоваться там, где будет проводиться обучение, которое всегда будет нужно. Все время пока Украина будет использовать F-16, придется готовить новых пилотов", - отметила чиновница.

Оллонгрен говорит, что вышеуказанное решение связано с тем, что Нидерланды постепенно переходят на другие американские истребители ‒ модели F-35.

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По словам министра, 42 самолета F-16 в Нидерландах, к сожалению, не последнего поколения, но они проходили модернизацию. И ВС ВСУ получат "лучшее из возможного".

Передача F-16 Украине

Как сообщал Главред, 20 августа президент Владимир Зеленский объявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.

Однако позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте усомнился в возможности передать Украине 42 истребителя F-16.

Впоследствии стало известно, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Как отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые 6 истребителей появятся в Украине уже к Новому году. Еще 8 самолетов отправят в 2024 году, а остальные 5 – в 2025 году.

После этого в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами". Посол России в Дании Владимир Барбин грезит, что Дания, прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, "стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противоборства с Россией".

Недавно в Воздушных силах объяснили, как F-16 изменят ход войны. По словам Юрия Игната, F-16 способны изменить ход событий. Они способны обеспечить Украине то, что сегодня нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях.

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