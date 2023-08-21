F-16 для Украины: в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами"

Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине якобы ведет к эскалации войны, заявил Владимир Барбин.

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В РФ истерят из-за передачи F-16 Украине / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Посол России в Дании Владимир Барбин прокомментировал намерение Копенгагена передать Украине истребители F-16 для защиты от агрессии РФ.

Он заявил, что передача Данией 19 истребителей F-16 Украине якобы ведет к эскалации войны. Об этом сообщил официальный канал посольства.

Барбин бредит, что дескать Дания, прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, "стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противоборства с Россией".

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"Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы. Иного результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет", – уверен посол.

Напомним, в Дании поставили условие: F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории. Украина сможет использовать истребители F-16, которые Дания пообещала передать ВСУ, только на своей территории. Такое заявление сделал министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Ранее в Нидерландах набросились на Рютте за планы поставок F-16 Украине. Решение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о предоставлении Украине истребители F-16 в обход парламента подвергли критике крайние левые и правые партии страны.

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