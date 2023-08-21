В Дании поставили условие: F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории

В Дании поставили условие по использованию своего оружия третьими странами.

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Владимир Зеленский осмотрел самолеты F-16 / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента

Украина сможет использовать истребители F-16, которые Дания пообещала передать ВСУ, только на своей территории.

Такое заявление сделал министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. Об этом идет речь в сообщении Sky News.

"Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того", — сказал Эллеманн-Йенсен.

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Он добавил, что аналогичное условие распространяется на танки, истребители или любую другую военную помощь.

F-16 для Украины

Ранее в Нидерландах набросились на Рютте за планы поставок F-16 Украине. Решение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о предоставлении Украине истребители F-16 в обход парламента подвергли критике крайние левые и правые партии страны.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, сколько украинцев учатся в Дании на F-16. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат особо отметил, что в Дании на истребителях F-16 обучается первая группа пилотов (а позже будут и вторая, и третья волны).

Напомним, в Воздушных силах пояснили, как F-16 поменяют ход войны. Украина после получения истребителей F-16 сможет обеспечить преимущество в воздухе над россиянами на оккупированных территориях, сказал Юрий Игнат.

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