"Ключ к успеху на земле": в Воздушных силах пояснили, как F-16 поменяют ход войны

Украина после получения истребителей F-16 сможет обеспечить преимущество в воздухе над россиянами на оккупированных территориях, сказал Юрий Игнат.

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Преимущество в воздухе – ключ к успеху на земле, сказал Юрий Игнат / коллаж Главред, скриншоты из видео

Истребители F-16 американского производства способны заметно поменять ход событий на фронтах украино-российской войны. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Вы отметили, что мы теперь выигрываем сразу эту войну. Ну сразу, конечно, не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Способен обеспечить нам то, что сегодня нужно больше всего - преимущество в воздухе на оккупированных территориях", - сказал офицер.

Игнат также рассказал, что в районе временно оккупированных территориях могут совершать ракетно-бомбовые удары от 8 до 9 вражеских истребителей. Когда ВСУ получат от стран Запада F-16, то у врагов больше не получится такое совершать.

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"Поэтому преимущество в воздухе – ключ к успеху на земле", – сказал Игнат.

При этом офицер отметил, что в перспективе количество самолетов россиян в боях с ВСУ легко может меняться.

"Может быть больше истребителей, больше техники. А-50, Ил-22, масса беспилотников на линии разграничения. Россия на сегодня имеет огромную группировку авиационную", – подытожил спикер.

Передача F-16 Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.

Однако позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте засомневался в возможности передать Украине 42 истребителя F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США, а Дания и Нидерланды.

Однако недавно воздушные силы Украины расстроили прогнозом. Юрий Игнат считает, что Украина не получит F-16 в этом году.

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