Нидерланды резко засомневались в возможности передать Украине 42 истребителя F-16

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удалось договориться с Нидерландами о передаче истребителей.

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Нидерланды сомневаются, что Украина получит 42 истребителя / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 современных истребителя F-16. Однако премьер-министр Нидерландов Марк Рютте теперь говорит о том, что пока не стоит быть уверенными в том, что Украина получит именно это количество самолетов. Об этом сообщает Reuters.

Рютте сказал, что у Нидерландов всего 42 самолета.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - писал Зеленский.

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Позже стало известно о том, что Дании вслед за Нидерландами согласилась передать Украине свои истребители.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача F-16 Украине

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена сообщило, что Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов. В правительстве Нидерландов в свою очередь сообщили, что тоже получили от Блинкена письмо с разрешением на передачу Украине F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США, а Дания и Нидерланды.

Однако недавно воздушные силы Украины расстроили прогнозом. Юрий Игнат считает, что Украина не получит F-16 в этом году.

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