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США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов – Reuters

Анна Ярославская
18 августа 2023, 07:28 обновлено 18 августа, 07:34
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Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что США ускорят утверждение всех необходимых запросов третьих сторон на передачу F-16 Украине.
F-16, флаги Украины и США
США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

США официально одобрили отправку в Украину американских истребителей F-16 из Дании и Нидерландов после того, как завершится подготовка украинских пилотов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника, имя которого не называется.

По данным СМИ, Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что США ускорят утверждение всех необходимых запросов третьих сторон на передачу F-16 Украине, чтобы она получила истребители, когда пилоты пройдут обучение, пишет издание.

Дания и Нидерланды, которые возглавляют авиационную коалицию, недавно направили США запрос о предоставлении соответствующих гарантий.

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Источник Reuters рассказал, что государственный секретарь Энтони Блинкен направил письма своим датским и голландским коллегам с заверением, что запросы будут одобрены.

"Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенными Штатами как передаче Украине истребителей F-16, так и подготовке украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", – говорится в письме Блинкена.

По словам госсекретаря США, одобрение запросов третьих сторон позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит обучение".

Самолеты F-16 для Украины

Украине работает над получением западных истребителей F-16, однако не стоит ожидать, что они появятся в ближайшую осень или зиму. Об этом 16 августа заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может получить истребители F-16 синхронизировано с тем, когда домой с учений за рубежом будут возвращаться украинские пилоты. Сейчас продолжаются переговоры о получении этих воздушных судов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США, а Дания и Нидерланды.

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