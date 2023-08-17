"Скоро будут хорошие новости": Кулеба рассказал, когда Украина получит F-16

Пилоты вероятнее всего вернутся с тренировок с самолетами, говорит глава МИД. Получение этих воздушных судов будет синхронизированным процессом.

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Кулеба рассказал, когда Украина получит F-16/ коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Украина может получить истребители F-16 синхронизировано с тем, когда домой с учений за рубежом будут возвращаться украинские пилоты. Сейчас продолжаются переговоры о получении этих воздушных судов.

Скоро будут хорошие новости. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданок з 1+1".

"Пилоты с тренировок вернутся и самолеты тоже прибудут – это будет синхронизированный процесс. На этой неделе – три дня у президента ежедневно совещания и разговоры о ускорении этого процесса и скажу дипломатично: я думаю, в скором времени будут хорошие новости", – коротко отметил Кулеба.

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В ответ на вопрос, политическим или техническим вопросом является предоставление Украине самолетов F-16, Кулеба подчеркнул, что скорее техническим.

"Это вопрос технический. Это вопрос тренингов пилотов, тренингов инженеров, подготовки инфраструктуры и собственно технической передачи", – сказал глава МИД.

Когда Украина может получить F-16

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США. Соединенные Штаты поддерживают подготовку украинских военных на самолетах F-16 американского производства, и глава Белого дома Джо Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов. Однако процессом управляют Дания и Нидерланды.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат расстроил прогнозом, что Украина не получит F-16 в этом году. Украина работает над получением западных истребителей F-16, однако не стоит ожидать, что они появятся в ближайшую осень или зиму. В ближайшее время украинские пилоты только начнут учиться управлять истребителями, отметил Игнат.

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