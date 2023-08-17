У ВСУ еще один успех: под Урожайным пошли вперед и захватили новые рубежи

Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные действия южнее освобожденного ранее Урожайного в Донецкой области.
При этом Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.
"По направлению к югу от Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал спикер.
При этом украинские военные наносят огненвое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, добавил он.
Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях
По информации спикера Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины также отразили атаки россиян на восточном фронте
В частности, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Синьковки Харьковской области и Богдановки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои", - добавил Ковалев.
Кто такой Андрей Ковалев
Андрей Ковалев – украинский политолог, историк и журналист. Кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, ВСУ мощно ударили на Юге: "перемололи" сотни россиян вместе с техникой. Подразделения Сил обороны Украины на Таврическом направлении смогли уничтожить 15 единиц вражеской военной техники за сутки.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работино. Украинские войска продвинулись на северо-восток от Работино на западе Запорожской области и, вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах.
Как известно, Силы обороны Украины освободили от оккупации войск страны-агрессора России населенный пункт Урожайное Донецкой области. Об этом утром 16 августа заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Другие новости: