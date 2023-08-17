У ВСУ еще один успех: под Урожайным пошли вперед и захватили новые рубежи

Украинские военные наносят огненвое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

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ВСУ идут вперед в районе Урожайного / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные действия южнее освобожденного ранее Урожайного в Донецкой области.

При этом Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

"По направлению к югу от Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал спикер.

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При этом украинские военные наносят огненвое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, добавил он.

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях

По информации спикера Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины также отразили атаки россиян на восточном фронте

В частности, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Синьковки Харьковской области и Богдановки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои", - добавил Ковалев.

Кто такой Андрей Ковалев Андрей Ковалев – украинский политолог, историк и журналист. Кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ВСУ мощно ударили на Юге: "перемололи" сотни россиян вместе с техникой. Подразделения Сил обороны Украины на Таврическом направлении смогли уничтожить 15 единиц вражеской военной техники за сутки.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работино. Украинские войска продвинулись на северо-восток от Работино на западе Запорожской области и, вероятно, достигли больших успехов в прилегающих районах.

Как известно, Силы обороны Украины освободили от оккупации войск страны-агрессора России населенный пункт Урожайное Донецкой области. Об этом утром 16 августа заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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