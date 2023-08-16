Армия Украины освободила Урожайное Донецкой области

Силы обороны Украины несколько дней вели бои за населенный пункт Урожайное на Бердянском направлении, где воины продолжают вести наступательные действия.

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ВСУ освободили Урожайное и продолжают наступать - Маляр / Коллаж: Главред, фото: 3-я ОШб, DeepState

Силы обороны Украины освободили от оккупации войск страны-агрессора России населенный пункт Урожайное Донецкой области. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В своем Telegram-канале в среду утром, 16 августа, она рассказала о том, украинские военные в боях с российскими оккупантами освободили село Урожайное Донецкой области.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", - отметила Маляр.

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Также Анна Маляр подчеркнула, что ВСУ продолжают наступать на позиции, которые удерживают войска РФ.

Бои за Урожайное

Урожаное – село в Донецкой области. Далее за ним идет населенный пункт Завитне Бажання, а следом – Старомлыновка, освобождение которой дает пространство для продвижения к захваченным Мариуполю и Бердянску.

Пропагандисты агрессора России 12 августа заявили, что оккупанты потеряли урожайное Донецкой области. Населенный пункт якобы перешел под контроль армии Украины.

В Генеральном штабе ВСУ не подтверждали информацию об установлении контроля над населенным пунктом Урожайное.

Военный эксперт Денис Попович отметил, что российские оккупационные войска в Работино на Мелитопольском и Урожайном на Бердянском направлении находятся в полуокружении со стороны ВСУ.

"Дальше Токмак. Там буквально км 20 разделяет эти населенные пункты. За Токмаком - практически степь, там можно идти уже и на Мелитополь, и на Бердянск", - сказал эксперт.

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