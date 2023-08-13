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Россияне истерят о потере Урожайного: что происходит в селе

Яна Ставская
13 августа 2023, 14:22 обновлено 13 августа, 14:49
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Официальных подтверждений от Генштаба нет, поэтому любые заявления россиян следует воспринимать с недоверием.
Россияне истерят о потере Урожайного: что происходит в селе
ВСУ идут вперед / Коллаж Главред. Фото: DeepState, скриншот

Российские оккупанты больше суток ноют о якобы потере Урожайного, соседствующего с освобожденным Старомайорским. Военный обозреватель Денис Попович в эфире FREEDOM отметил, что официальных подтверждений деоккупации населенного пункта пока нет. Но если ВСУ удастся прорвать врага на этом участке, украинские силы выйдут на основную линию обороны ВС РФ.

Сообщения о якобы переходе под контроль ВСУ Урожайного начали появлятся в Telegram российских "военкоров" еще вечером 12 августа. С тех пор "вой" в соцсетях оккупантов не утихает.

Более того, военный преступник Александр Ходаковский, чей батальон находится в районе Урожайного, после новых провалов на фронте поднял вопрос о создании в росармии заградительных отрядов, для расстрела отступающих солдат по опыту Сталина во Второй Мировой войне. Ходаковский попытался оправдать свои просчеты в руководстве косвенными обвинениями своих солдат, сдавших позиции под ударами ВСУ.

Что говорят в Генштабе

Подтвержденных данных об освобождении населенного пункта от Генерального штаба пока не поступало. Впрочем, в сводке войск "Таврия" по состоянию на день 13 августа речь шла о попытке оккупантов отбить позиции в Урожайном.

"На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области", - говорится в сообщении.

Что говорят эксперты

Эксперт Денис Попович отметил, что первоначально предполагалось падение Урожайного сразу же после деоккупации Старомайорского. Ведь оба населенные пункты находятся друг возле друга. Но россияне вцепились в этот участок мертвой хваткой.

В настоящее время, по мнению Поповича, и Работино на Мелитопольском направлении, и Урожайное находятся в полуокружении украинских сил.

"Дальше Токмак. Там буквально км 20 разделяет эти нас пункты. За Токмаком - практически степь, там можно идти уже и на Мелитополь, и на Бердянск", - объяснил эксперт.

Дальше за Урожайном и Старомлыновкой пролегает основная линия обороны оккупантов, добавил он.

"И все эти бои оттягивают российские резервы. По некоторым данным, уже росармия распаковывает стратегический резерв. А поскольку подтягиваются резервы, возникает вопрос: а чем оборонять все эти фортификационные сооружения? Все это тактические продвижения. К прорыву основных артерий еще не дошло", - сказал Попович.

В свою очередь, осторожные выводы по Урожайному делают и OSINT-исследователи из Telegram "DeepState". Сообщается, что в сети уже гуляют первые кадры побега оккупантов из поселка.

Первые попытки освободить Урожайное были еще в начале июля, но они разбивались об укрепрайоны оккупантов на севере поселка.

Освобождение Старомайорского

Старомайорское было официально освобождено ВСУ 27 июля. Сами военные не скрывали, что это были тяжелейшие бои в условиях "тотального минирования". По словам представителя командования "Таврия" Валерия Шершня, наши штурмовики продвигались со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки, а затем делали подрыв.

Россияне дважды пытались вернуть Старомайорское небольшими группами после его деоккупации ВСУ. Тогда ВС РФ засели на восточном берегу реки и использовали особенности местности для ведения по ВСУ артиллерийского огня.

В боях за Старомайорское оккупанты, по свидетельству самих бойцов, применили химическое оружие - удушающий газ. Однако защитников это не остановило.

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