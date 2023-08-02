От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село

Оккупанты применяли химическое оружие.

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ВСУ встретили жесткое сопротивление россиян / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты

От Старомайорского не осталось почти ничего, потому это делает его уязвимым для российской артиллерии. Бои дались украинской армии кроваво - с ощутимыми потерями, признаются воины в комментарии CNN.

Военные признались, что отбить у оккупантов населенный пункт было чрезвычайно сложно из-за разрушений: от артиллерии РФ было негде спрятаться.

Перед штурмом, как оценили украинские войска, село защищало всего 20 россиян, еще до 200 оккупантов прятались по подвалам. Некоторые захватчики, говорится в материале, даже боялись из-за дронов ВСУ ходить в туалет и пользовались пластиковыми бутылками.

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Однако ВСУ встретили жесткое сопротивление. Кульминации бои с российскими десантниками достигли в актовом зале местной школы. Оккупанты бежали, когда здание вспыхнуло из-за огня, который вели обе стороны.

Россияне дважды пытались вернуть Старомайорское небольшими группами после его деоккупации ВСУ. Тогда ВС РФ засели на восточном берегу реки и использовали особенности местности для ведения по ВСУ артиллерийского огня.

В боях за Старомайорское оккупанты, по свидетельству самих бойцов, применили химическое оружие - удушающий газ. Однако защитников это не остановило.

Освобождение Старомайорского и перспективы контрнаступления

27 июля ВСУ официально освободили село Старомайорское в Запорожской области. До этого темпы контрнаступления ВСУ Запад, мягко говоря, раздражали из-за отсутствия молниеносного прорыва оборонительной сети оккупантов.

В ВСУ тогда сообщали о "тотальном минировании" Старомайорского. По словам представителя командования "Таврия" Валерия Шершня, наши штурмовики продвигались со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки, а затем делали подрыв.

Эксперты отмечают, что ВСУ благодаря освобождению Старомайорского приблизились к основной линии обороны РФ и окружили оккупантов с трех сторон в районе Работино. Алексей Арестович делает ставку на прорыв обороны врага на южном фронте к осени.

В то же время россияне пытаются всеми силами вернуть село под свой контроль. Как объяснил генерал-майор Кривонос, Старомайорское рассматривается противником как успешный плацдарм для ВСУ по развитию контрнаступления.

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