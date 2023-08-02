УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село

Яна Ставская
2 августа 2023, 17:16 обновлено 2 августа, 17:26
34
Оккупанты применяли химическое оружие.
От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село
ВСУ встретили жесткое сопротивление россиян / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты

От Старомайорского не осталось почти ничего, потому это делает его уязвимым для российской артиллерии. Бои дались украинской армии кроваво - с ощутимыми потерями, признаются воины в комментарии CNN.

Военные признались, что отбить у оккупантов населенный пункт было чрезвычайно сложно из-за разрушений: от артиллерии РФ было негде спрятаться.

Перед штурмом, как оценили украинские войска, село защищало всего 20 россиян, еще до 200 оккупантов прятались по подвалам. Некоторые захватчики, говорится в материале, даже боялись из-за дронов ВСУ ходить в туалет и пользовались пластиковыми бутылками.

видео дня

Однако ВСУ встретили жесткое сопротивление. Кульминации бои с российскими десантниками достигли в актовом зале местной школы. Оккупанты бежали, когда здание вспыхнуло из-за огня, который вели обе стороны.

Россияне дважды пытались вернуть Старомайорское небольшими группами после его деоккупации ВСУ. Тогда ВС РФ засели на восточном берегу реки и использовали особенности местности для ведения по ВСУ артиллерийского огня.

В боях за Старомайорское оккупанты, по свидетельству самих бойцов, применили химическое оружие - удушающий газ. Однако защитников это не остановило.

Освобождение Старомайорского и перспективы контрнаступления

27 июля ВСУ официально освободили село Старомайорское в Запорожской области. До этого темпы контрнаступления ВСУ Запад, мягко говоря, раздражали из-за отсутствия молниеносного прорыва оборонительной сети оккупантов.

В ВСУ тогда сообщали о "тотальном минировании" Старомайорского. По словам представителя командования "Таврия" Валерия Шершня, наши штурмовики продвигались со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки, а затем делали подрыв.

Эксперты отмечают, что ВСУ благодаря освобождению Старомайорского приблизились к основной линии обороны РФ и окружили оккупантов с трех сторон в районе Работино. Алексей Арестович делает ставку на прорыв обороны врага на южном фронте к осени.

В то же время россияне пытаются всеми силами вернуть село под свой контроль. Как объяснил генерал-майор Кривонос, Старомайорское рассматривается противником как успешный плацдарм для ВСУ по развитию контрнаступления.

Вас могут заинтересовать новости:

война в Украине война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село

От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село

17:16 Украина
Оружие Тайваню за деньги для Украины: Financial Times узнало о планах Байдена

Оружие Тайваню за деньги для Украины: Financial Times узнало о планах Байдена

17:07 Мир
"Меняют тактику и оружие": Россия начала мощно бить по портам на Дунае

"Меняют тактику и оружие": Россия начала мощно бить по портам на Дунае

16:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:16

От Старомайского почти ничего не осталось: CNN узнал подробности боев ВСУ за село

17:16

Прифронтовая хроника: Лобода побывала на "нуле" и "почувствовала" УкраинуВидео

17:07

В РФ снова бесятся: у оккупантов истерика из-за "новой атаки" Украины на их судно

17:07

Оружие Тайваню за деньги для Украины: Financial Times узнало о планах Байдена

16:35

Только треть американцев поддерживают введение войск США в Украину - опрос

Удары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - СунгуровскийУдары по Москве приближают крах Путина, РФ придется оголить фронт - Сунгуровский
16:22

Почему 3 августа нужно все делать молча: древние приметы и запреты

16:16

"Меняют тактику и оружие": Россия начала мощно бить по портам на Дунае

16:10

Какие каши нельзя есть каждый день: могут увеличить вес и повлиять на здоровье

16:03

Только люди с высоким IQ могут найти тело лошади на хитроумной иллюзии

Реклама
15:59

1+1 Украина начал работу над сериалом "Полевой госпиталь" о спасении жизни во время войны

15:47

"Дистанционно воевали" в ТРО: трем депутатам Киевсовета грозит 10 лет тюрьмы

15:40

Как не остаться без пенсии: важный нюанс насчет банковской карты для пенсионеров

15:15

Не всем жилось хорошо: 6 вещей, которые были под запретом в СССР

15:13

Красный блестящий фартук на "босой" торс: Киркоров рассмешил нелепым образомВидео

15:09

Оккупанты не ожидали HIMARS: появились подробности ударов по ДжарылгачуВидео

15:07

Секрет опытных хозяек: почему баклажаны замачивают в воде перед готовкой

14:54

"Десятки лет под гнетом": эксперт сказал, почему в РФ невозможна революцияВидео

14:45

"Такие дроны не стоят на вооружении": на украинском флоте опровергли атаку на русские корабли

14:39

Будут храниться дольше и станут вкуснее: девушка показала, что делает с огурцамиВидео

14:39

Путин отправится в Турцию: обсудят детали "зернового соглашения"

Реклама
14:23

Козловский выложил любопытное фото и намекнул на свою отправку на фронт

14:18

Францию сделали главным козлом отпущения за все бедымнение

14:11

Орбакайте назвала условия для "секретных" концертов в России

14:03

Фото попало в сеть: Альбину Джанабаеву заподозрили в беременности

14:02

Украина бьется и за Европу: Зеленский поблагодарил Польшу и призвал всех остыть

13:55

Ксения Мишина засветила свои некрасивые фото из реальной жизни

13:46

"Празднование не по плану": в Мариуполе партизаны отравили российских офицеров

13:18

Любовь пошатнется: какие знаки зодиака могут расстаться в конце августа

13:04

Ефросинина показала, что ходьба сделала с её телом

12:55

У Польши и Украины есть разногласия, страны их обсудят – глава польского МИД

12:42

Positiff Завгородний рассказал про измены в первом браке и вторую свадьбу

12:30

"Тяжелое и длительное": в Пентагоне дали прогноз на контрнаступление ВСУ

12:28

Птицы свили гнездо под окном: что говорят приметы и хороший ли это знак

12:01

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева разводятся - СМИ

11:54

Королёва впервые высказалась о конфликте между ее матерью и Тарзаном из-за войны

11:41

Крах режима Путина и распад России: эксперт оценил последствия ударов по Москве

11:03

"Полная чушь": Данилов опроверг информацию западных СМИ о плане на случай гибели Зеленского

10:55

В Крыму - мощные взрывы, Керченский мост перекрыт: что известно

10:42

Ночная атака на Одесскую область: оккупанты сменили тактику запуска "Шахедов"Фото

10:40

Вертолеты Беларуси пересекли границу Польшу: в ISW оценили угрозу от ЧВК Вагнер

Реклама
10:09

"Путин будет бесноваться": астролог спрогнозировал, когда украинцам ждать опасных ракетных ударов

09:45

ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки - Генштаб

09:39

России грозит новый военный мятеж, в разведке знают фамилию лидера – ГУР

09:26

За 2 минуты: женщина показала, как убрать радужные разводы на нержавейкеВидео

09:15

Тарифы на газ в августе: кому придется платить на 2 грн больше за каждый кубометр

08:39

Гороскоп на завтра 3 августа 2023: Овнам пора рисковать, Ракам - избегать толпы

08:26

Власти США готовят еще один пакет военной помощи для Украины – Politico

08:26

У США до сих пор нет окончательного плана обучения украинских пилотов на F-16 - CNN

07:25

РФ ударила дронами по Одесской области: повреждены порты и элеватор, возникли пожарыФото

07:05

Загадка для самых внимательных: нужно найти кролика на загадочной картинке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять