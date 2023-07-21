Контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты - Зеленский

Как подчеркнул глава государства, позднее контрнаступление дало время российским захватчикам заминировать территории и построить несколько линий обороны.

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Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ вскоре наберет обороты / Коллаж: Главред, фото: 10 ОГШБр Эдельвейс, president.gov.ua

Вооруженные силы Украины осуществляют контрнаступление в более медленном темпе, чем ожидалось, и причиной этого является задержка начала операции. Одним из факторов, который замедляет продвижение украинских военных, является наличие заминированных оккупантами дорог и полей. Впрочем, вскоре контрнаступление Украины начнет набирать обороты. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на форуме Aspen Security Forum, пишет CNN.

"У нас были планы начать его весной, но мы этого не сделали, потому что, честно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений и недостаточно должным образом обученных бригад – я имею в виду должным образом обученных обращению с этим оружием", - заявил президент.

Как подчеркнул глава украинского государства, позднее контрнаступление дало время российским захватчикам заминировать территории и построить несколько линий обороны.

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"Конечно, у них было больше времени, чем им было нужно. Из-за этого они построили все эти линии обороны. И действительно, они установили много мин на наших полях. Из-за этого более медленный темп наших контрнаступательных действий", - сказал Зеленский.

Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

"Я бы сказал, что мы приближаемся к тому моменту, когда соответствующие действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим некоторыми минными участками и разминируем эти участки", - подчеркнул он.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ. По его словам, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте – у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", – сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.

Как отметил советник Мариупольского градоначальника Петр Андрющенко, защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.

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