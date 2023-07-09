Защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении – советник мэра

Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Командиры обороны Азовстали могли бы принять участие в освобождении Мариуполя - советник мэра Андрющенко / Соцсети

Командиры защитников Азовстали, возможно, не случайно вернулись в Украину именно в момент контрнаступательной операции ВСУ. Было бы символично, если бы они приняли участие в освобождении Мариуполя. Об этом заявил советник мариупольского градоначальника Петр Андрющенко.

В своем Telegram-канале он написал о том, что украинские герои возвращаются домой как раз в период контрнаступления армии.

По словам чиновника, было бы очень символично, если бы они приняли участие в освобождении Мариуполя.

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"Как своевременно с учетом фазы нашего наступления. Как может получиться интересно — защитники Мариуполя возвращают Мариуполь. На месте россиян от одного мысли об этом я бы убегал. Лучше — сразу в плен. Больше шансов выжить. Хорошо пылает на Московии", - подчеркнул Петр Андрющенко.

Командиры обороны Азовстали вернулись в Украину

Президент Владимир Зеленский 8 июля заявил, что командиры обороны Азовстали в Мариуполе Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко и Денис Шлега возвращаются в Украину. После обмена пленными между Украиной и Россией они находились в Турции под протекцией президента Реджепа Эрдогана.

Вечером Зеленский и защитники Мариуполя прибыли во Львов. Там прошел брифинг с участием президента и героев. Зеленский принял участие в молебне к 500-му дню войны. Выступления президента не было.

Командир Азова Денис Прокопенко Рэдис заявил, что воины готовы вернуться на фронт.

"Я глубоко уверен, что армия - это командная работа. И с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу. Мы обязательно еще скажем свое слово в бою", - подчеркнул Прокопенко.

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