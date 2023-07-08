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"Скажем свое слово в бою": командиры из Азовстали прибыли в Украину

Ангелина Подвысоцкая
8 июля 2023, 22:20 обновлено 8 июля, 23:02
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Владимир Зеленский и защитники из Азовстали вернулись в Украину из Турции, где они находились после обмена пленными.
Зеленский во Львове
Зеленский прибыл во Львов вместе с защитниками Азовстали / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Владимир Зеленский прибыл во Львов после визита в Турцию. Оттуда он улетел вместе с командирами, которые защищали Азовсталь.

Встреча с президентом Украины произошла прямо в центре Львова. Туда пришло очень много людей.

Известно, что в Украину из Турции вернулись командиры, которые защищали Азовсталь в Мариуполе. Во Львов прибыли командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламар "Калина", и.о. командира 36-1 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волына", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

видео дня
возвращение командиров Азовстали
Зеленский прибыл во Львов вместе с защитниками Азовстали / фото: РБК-Украина
возвращение командиров Азовстали
Зеленский прибыл во Львов вместе с защитниками Азовстали / фото: РБК-Украина

После прибытия Зеленского в центр Львова состоялся молебен по случаю 500-го дня полномасштабной войны. После этого президент сел в машину и уехал.

  • Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину
    Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину фото: Офис президента Украины
  • Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину
    Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину фото: Офис президента Украины
  • Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину
    Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину фото: Офис президента Украины
  • Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину
    Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину фото: Офис президента Украины
  • Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину
    Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину фото: Офис президента Украины
  • Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину
    Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину фото: Офис президента Украины
  • Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину
    Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину фото: Офис президента Украины
  • Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину
    Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину фото: Офис президента Украины
  • Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину
    Возвращение командиров обороны "Азовстали" в Украину фото: Офис президента Украины

Перед молебном командиры из "Азовстали" и Владимир Зеленский пообщались с журналистами.

"С сегодняшнего дня мы продолжим борьбу. Мы обязательно скажем свое слово еще в бою", - сказал "Рэдис".

Смотрите видео с Зеленским и командирами из Азовстали во Львове:

командиры из Азовстали во Львове
Зеленский прибыл во Львов вместе с защитниками Азовстали / фото: скриншот

Командиры обороны Азовстали в Турции

Киев и Москва 21 сентября прошлого года в Черниговской области провели обмен пленными. Украина вернула 215 украинских военных, в том числе и более 100 бойцов Азова. Среди них были 5 командиров обороны Азовстали – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлега и Олег Хоменко.

Обмен состоялся при посредничестве Турции. Согласно договоренностям, командиры подразделений защитников Мариуполя должны были находится в Турецкой республике под протекцией президента Реджепа Эрдогана.

Тогда в Россию отправили 55 человек, в том числе и кума Путина Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене. Только за одного Медведчука Киев вернул домой 200 украинцев.

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