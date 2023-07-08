"Скажем свое слово в бою": командиры из Азовстали прибыли в Украину

Владимир Зеленский прибыл во Львов после визита в Турцию. Оттуда он улетел вместе с командирами, которые защищали Азовсталь.
Встреча с президентом Украины произошла прямо в центре Львова. Туда пришло очень много людей.
Известно, что в Украину из Турции вернулись командиры, которые защищали Азовсталь в Мариуполе. Во Львов прибыли командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламар "Калина", и.о. командира 36-1 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский "Волына", старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.
После прибытия Зеленского в центр Львова состоялся молебен по случаю 500-го дня полномасштабной войны. После этого президент сел в машину и уехал.
Перед молебном командиры из "Азовстали" и Владимир Зеленский пообщались с журналистами.
"С сегодняшнего дня мы продолжим борьбу. Мы обязательно скажем свое слово еще в бою", - сказал "Рэдис".
Смотрите видео с Зеленским и командирами из Азовстали во Львове:
Командиры обороны Азовстали в Турции
Киев и Москва 21 сентября прошлого года в Черниговской области провели обмен пленными. Украина вернула 215 украинских военных, в том числе и более 100 бойцов Азова. Среди них были 5 командиров обороны Азовстали – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлега и Олег Хоменко.
Обмен состоялся при посредничестве Турции. Согласно договоренностям, командиры подразделений защитников Мариуполя должны были находится в Турецкой республике под протекцией президента Реджепа Эрдогана.
Тогда в Россию отправили 55 человек, в том числе и кума Путина Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене. Только за одного Медведчука Киев вернул домой 200 украинцев.
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