Редис, Волына и другие герои обороны Азовстали возвращаются из Турции домой

Командиры обороны Азовстали Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко и Денис Шлега возвращаются из Турции домой. Защитники Мариуполя находились там после освобождения из плена страны-агрессора России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В своем Telegram-канале он опубликовал видео с украинскими героями и сообщил, что военные едут домой.
"Возвращаемся домой из Турции и возвращаемся домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!" – сказал Зеленский.
Смотрите видео, как герои Азовстали возвращаются домой
Кто возвращается домой
Денис Прокопенко Редис – командир Азова;
Сергей Волынский Волына – исполняющий обязанности 36-й отдельной бригады морской пехоты;
Святослав Паламар Калина – заместитель командира Азова;
Олег Хоменко – майор Нацгвардии Украины;
Денис Шлега – полковник Нацгвардии Украины.
Командиры обороны Азовстали в Турции
Киев и Москва 21 сентября прошлого года в Черниговской области провели обмен пленными. Украина вернула 215 украинских военных, в том числе и более 100 бойцов Азова. Среди них были 5 командиров обороны Азовстали – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко.
Обмен состоялся при посредничестве Турции. Согласно договоренностям, командиры подразделений защитников Мариуполя должны были находится в Турецкой республике под протекцией президента Реджепа Эрдогана.
Тогда в Россию отправили 55 человек, в том числе и кума Путина Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене. Только за одного Медведчука Киев вернул домой 200 украинцев.
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