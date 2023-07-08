Редис, Волына и другие герои обороны Азовстали возвращаются из Турции домой

Украинские командиры, которые руководили обороной Азовстали в Мариуполе, возвращаются в Украину из Турции, где они были после российского плена.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-vernula-domoy-geroev-azovstali-10484131.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский и Денис Прокопенко Редис / Соцсети

Командиры обороны Азовстали Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко и Денис Шлега возвращаются из Турции домой. Защитники Мариуполя находились там после освобождения из плена страны-агрессора России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео с украинскими героями и сообщил, что военные едут домой.

"Возвращаемся домой из Турции и возвращаемся домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

видео дня

Смотрите видео, как герои Азовстали возвращаются домой

Зеленский приветствует командира Азова Редиса Дениса Прокопенко / Скриншот Главред

Кто возвращается домой

Денис Прокопенко Редис – командир Азова;

Сергей Волынский Волына – исполняющий обязанности 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Святослав Паламар Калина – заместитель командира Азова;

Олег Хоменко – майор Нацгвардии Украины;

Денис Шлега – полковник Нацгвардии Украины.

Командиры обороны Азовстали в Турции

Киев и Москва 21 сентября прошлого года в Черниговской области провели обмен пленными. Украина вернула 215 украинских военных, в том числе и более 100 бойцов Азова. Среди них были 5 командиров обороны Азовстали – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко.

Обмен состоялся при посредничестве Турции. Согласно договоренностям, командиры подразделений защитников Мариуполя должны были находится в Турецкой республике под протекцией президента Реджепа Эрдогана.

Тогда в Россию отправили 55 человек, в том числе и кума Путина Виктора Медведчука, которого в Украине подозревают в государственной измене. Только за одного Медведчука Киев вернул домой 200 украинцев.

Другие новости: