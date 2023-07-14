УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Это тяжелая война": Пентагон изрядно поражен результатами контрнаступления ВСУ

Алина Дембицкая
14 июля 2023, 20:49 обновлено 14 июля, 20:49
90
Американский генерал-лейтенант подчеркнул, что контрнаступление проходит "в отличном порядке на поле боя".
Дуглас Симс, ВСУ
Пентагон поражен продвижением ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Википедия

Темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины не являются стремительными, ведь продвижение происходит в очень сложных условиях. При этом украинские воины поражают своими достижениями. Об этом заявил директор Объединенного комитета руководителей штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс, сообщает официальный сайт Пентагона.

"Мы говорим о реальных людях, которые находятся в разгаре довольно серьезных боев. Эти мужчины и женщины используют новое оборудование, и делают это, пока по ним стреляют и бомбардируют, не говоря уже о масштабных минированиях, которые устроили россияне. И поэтому там, где они набирают сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день, они делают это дорогой ценой с точки зрения усилий", - заявил Симс на брифинге, отвечая на вопрос о темпах продвижения ВСУ.

Американский генерал-лейтенант подчеркнул, что контрнаступление проходит "в отличном порядке на поле боя", хоть и, возможно, не с той скоростью, которую бы хотели США.

видео дня

"Это тяжелая война, она ведется на очень труднопроходимой местности, под огнем, и если учесть все это, то достижения (ВСУ - ред.) просто поражают", - добавил Дуглас Симс.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте-у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.

Как отметил советник Мариупольского градоначальника Петр Андрющенко, защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Пентагон война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Это тяжелая война": Пентагон изрядно поражен результатами контрнаступления ВСУ

"Это тяжелая война": Пентагон изрядно поражен результатами контрнаступления ВСУ

20:49 Украина
"Игрокам важен результат": политтехнолог анонсировал ключевые события на фронте осенью

"Игрокам важен результат": политтехнолог анонсировал ключевые события на фронте осенью

19:33 Украина
Украину накроет мощный антициклон Фи: погода на выходных внезапно изменится

Украину накроет мощный антициклон Фи: погода на выходных внезапно изменится

18:14 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:49

"Это тяжелая война": Пентагон изрядно поражен результатами контрнаступления ВСУ

19:58

Паша-мерседес нагло отказался признавать РФ страной-агрессоромВидео

19:42

"Эта война навсегда": Свитан раскрыл истинные цели России в отношении Украины

19:33

"Игрокам важен результат": политтехнолог анонсировал ключевые события на фронте осеньюВидео

19:25

Выговского назначили новым руководителем Нацполиции Украины: что о нем известно

Заморозки войны не будет, до конца года ВСУ могут выйти на границы 1991 года – СвитанЗаморозки войны не будет, до конца года ВСУ могут выйти на границы 1991 года – Свитан
19:20

Почему НАТО боится даже приглашать Украину в Альянсмнение

18:30

"Украина добьется большого успеха на фронте": разведка Эстонии дала прогноз войне

18:14

Украину накроет мощный антициклон Фи: погода на выходных внезапно изменится

18:05

Favbet приобрел 53 пикапа для "Армии дронов" за более чем 57 млн грн реклама

Реклама
18:05

Почему на груше чернеют и сохнут листья: 2 правила спасения дерева

17:50

Евроденс: Лобода записала новый украино-европейский трек

17:31

Эрдоган раскрыл, что Путин согласился на продление зернового соглашения - AFР

17:24

Три знака зодиака, которые блестяще превращают неудачи в достижения

17:24

На коленях и со слезами на глазах: в Луцке провели в последний путь 31-летнего воина

17:10

ВСУ пойдут в контрнаступление в Херсонской области - Нацгвардия

17:02

"Комментарии были искажены": Уоллес оправдался после резкого заявления в сторону Украины

16:39

"Были бы счастливы, если бы он не приехал": в ЮАР заговорили об аресте Путина

16:25

Пальчики оближешь: как вкусно пожарить цветную капусту – удивительные трюки

16:09

Путин хочет захватить новые территории: Шольц назвал следующую цель РФ

15:57

В Украине пересчитали пенсии: увеличат ли украинцам выплаты по инвалидности

Реклама
15:43

Названы 5 мужских имен с сильной энергетикой: успешные и ответственные мужчины

15:24

Квиткова и Добрынин появились вместе

15:23

Украина близка к большому успеху: в разведке Эстонии дали неожиданный прогноз

15:18

Лучшее средство от черной плесени: эксперт рассказал, как избавиться от дефекта

15:10

"Падение режима Путина": эксперт раскрыл, что будет с Россией после деоккупации КрымаВидео

15:07

"Вся надежда на Путина": политолог сказал, какая слабость диктатора разожжет бунтВидео

14:49

ВСУ наступают очень хорошо, все медленно из-за отказа Запада дать F-16 – Ходжес

14:25

Слава Демин показал, как проводит время с бывшей

14:15

Редакция "Главреда" просит прощения у Ольги Поляковой и ее дочери Марии за некорректную публикацию официально

14:04

Неприятные подробности: стало известно, от чего умерла дочь Элвиса Пресли

13:44

В разведке узнали новые планы врага: Зеленский провел важное заседание Ставки

13:36

"Жест доброй воли" в трех регионах: Свитан сказал, откуда ВСУ выбьют войска РФ

13:29

Гороскоп Таро на неделю 17-23 июля: Льву – баланс, Деве - повышение

13:05

На 1,7 км: защитники Украины рванули вперед на Мелитопольском направлении

13:03

Экс-депутат Светлана Залищук впервые стала мамой

12:57

По аналогии с Моссадом: Буданов подтвердил ликвидацию врагов Украины за рубежом

12:37

Головоломка, от которой сойдут с ума даже гении: надо найти черепаху за 5 секунд

12:28

Кацуба: До вторжения Украина теряла 100 млн в день из-за неэффективности энергетики.

12:14

В Украине изменили дату Рождества и еще двух праздников: Рада приняла решение

12:06

Гороскоп на завтра 15 июля 2023: Тельцу – романтика, Льву – встреча друзей

Реклама
12:00

Потеря Крыма приведет к падению режима Путина, бунт будет в сентябре – ГельманЭксклюзив

11:34

Кассетные бомбы помогут ВСУ пробить оборону РФ: Пентагон раскрыл детали поставок

11:34

"Знаем, что там происходит": Буданов рассказал об источниках ГУР рядом с Путиным

11:33

"У РФ нет столько времени": Свитан сказал, почему Россия не удержит Крым и Донбасс

10:35

"ЧВК "Вагнера" не существует": Путин впервые прокомментировал встречу с вагнеровцами

10:31

"Украина утратила суверенитет": Орбан опозорился новым скандальным заявлением

10:13

ВСУ – о кассетных боеприпасах: пусть Россия знает, что за все приходит расплата

09:41

Оккупанты ночью запустили несколько волн "Шахедов" и пытались обмануть ПВО - ВСУФото

09:39

Мощный удар ВСУ на Донбассе: оккупантов выбили с позиций под Бахмутом

08:54

О короткой памяти бритнацев и неизученных урокахмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять