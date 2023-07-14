"Это тяжелая война": Пентагон изрядно поражен результатами контрнаступления ВСУ

Американский генерал-лейтенант подчеркнул, что контрнаступление проходит "в отличном порядке на поле боя".

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Пентагон поражен продвижением ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Википедия

Темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины не являются стремительными, ведь продвижение происходит в очень сложных условиях. При этом украинские воины поражают своими достижениями. Об этом заявил директор Объединенного комитета руководителей штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс, сообщает официальный сайт Пентагона.

"Мы говорим о реальных людях, которые находятся в разгаре довольно серьезных боев. Эти мужчины и женщины используют новое оборудование, и делают это, пока по ним стреляют и бомбардируют, не говоря уже о масштабных минированиях, которые устроили россияне. И поэтому там, где они набирают сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день, они делают это дорогой ценой с точки зрения усилий", - заявил Симс на брифинге, отвечая на вопрос о темпах продвижения ВСУ.

Американский генерал-лейтенант подчеркнул, что контрнаступление проходит "в отличном порядке на поле боя", хоть и, возможно, не с той скоростью, которую бы хотели США.

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"Это тяжелая война, она ведется на очень труднопроходимой местности, под огнем, и если учесть все это, то достижения (ВСУ - ред.) просто поражают", - добавил Дуглас Симс.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте-у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.

Как отметил советник Мариупольского градоначальника Петр Андрющенко, защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.

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