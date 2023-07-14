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"Эта война навсегда": Свитан раскрыл истинные цели России в отношении Украины

Алина Дембицкая
14 июля 2023, 19:42 обновлено 14 июля, 19:50
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Задача максимум России заключается в создании с Украиной союзного государства, как и с Беларусью, подчеркнул Свитан.
Украинские военные, Роман Свитан
Свитан раскрыл истинные цели России в отношении Украины / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скриншот

С 24 февраля 2022 года планы страны-агрессора России точно не изменились – она по-прежнему нацелена на полный захват Украины. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Задача максимум России заключается в создании с Украиной союзного государства, как и с Беларусью. Стратегия РФ будет оставаться такой, причем независимо от того, кто там будет у власти – Путин, Ковальчук, Мишустин, Пригожин или кто-то другой. Кто бы ни был, каждый из них будет нацелен на восстановление Советского Союза, эта задача никуда не денется", - отметил Свитан.

По его словам, происходящее сейчас – это тактические оперативные действия противника, нацеленные на выполнение его общей стратегической задачи. Пока Российская Федерация будет существовать в ее нынешнем виде, эта империя будет пытаться расширяться.

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"Мы следующие после Беларуси. Россию также интересуют страны Балтии, но там ей будет сложнее, потому что придется столкнуться с НАТО. Россия является самым ярым противником вступления Украины в НАТО и делает все, чтобы нашу страну не приняли в Альянс. Ведь если мы станем членом Североатлантического альянса, России придется бороться с ним", - подчеркнул военный эксперт.

Итак, как отметил Свитан, стратегия России не изменилась. В то же время тактические и оперативные задачи были пересмотрены.

"Программа минимум России закреплена в основополагающих документах. Так, например, россияне внесли в Конституцию РФ пять украинских регионов: Луганскую, Донецку, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым. Это та оперативная задача, которую Россия сейчас пытается выполнить, добиваясь военного захвата этих областей. Хотя для самой РФ это будет выглядеть как освобождение внесенных в ее конституцию пяти регионов Украины. Тактическая задача Москвы сейчас – постараться удержать сухопутный коридор в Крым или хотя бы Крым и Донбасс", - рассказал полковник запаса.

На вопрос о том, что может заставить Россию пересматривать планы по Украине, Свитан ответил, что это будет трансформация страны-агрессора.

"А точнее развал Российской Федерации на государственные образования, из которых она состоит. Других вариантов нет, иначе эта война навсегда", - подчеркнул Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации.

Глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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