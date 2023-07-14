Заморозки войны не будет, до конца года ВСУ могут выйти на границы 1991 года – Свитан

Если Украина не получит авиацию в этом году, война может затянуться до осени 2024-го, считает Роман Свитан.

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ВСУ могут зайти в Крым летом, войска РФ окажутся в котле, похуже бахмутского – Свитан / Главред

Россия, которая собиралась взять Киев за три дня, увязла в войне почти на полтора года. На днях мы миновали некий рубеж – 500 дней войны, в которой Украина выстояла и добилась освобождения части оккупированных территорий, а Вооруженные силы Украины за это время стали, пожалуй, одной из сильнейших армий в мире. Впрочем, до выхода на границы 1991 года еще далеко.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду рассказал, на каких участках фронта дела у российских войск обстоят хуже всего, где наиболее вероятно активное продвижение ВСУ, когда украинские войска могут зайти в Крым и как будет выглядеть битва за него, почему ни Россия, ни Запад не смогут заморозить войну на годы и помешать Украине вернуть Крым и Донбасс, а также от чего зависят сроки завершения войны.

Насколько с 24 февраля 2022 года изменились цели и аппетиты Москвы относительно Украины? Эти месяцы чему-то ее научили, заставили пересмотреть планы?

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Общие планы Москвы точно не изменились – она по-прежнему нацелена на полный захват Украины. Задача максимум России состоит в создании с Украиной союзного государства, как и с Беларусью. Стратегия РФ будет оставаться таковой, причем независимо от того, кто там будет у власти – Путин, Ковальчук, Мишустин, Пригожин или кто-то другой. Кто бы ни был, каждый из них будет нацелен на восстановление Советского Союза, эта задача никуда не денется.

Происходящее сейчас – это тактические оперативные действия противника, нацеленные на выполнение его общей стратегической задачи. Пока Российская Федерация будет существовать в ее нынешнем виде, эта империя будет пытаться расширяться. Мы следующие после Беларуси. Россию также интересуют страны Балтии, но там ей будет сложнее, потому что придется столкнуться с НАТО.

Россия является самым ярым противником вступления Украины в НАТО и делает все, лишь бы нашу страну не приняли в Альянс. Ведь если мы станем членом Североатлантического альянса, России придется бороться с ним.

Так что стратегия России не изменилась. А вот тактические и оперативные задачи были пересмотрены. Программа минимум России закреплена в основополагающих документах. Так, например, россияне внесли в Конституцию РФ пять украинских регионов: Луганскую, Донецку, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым. Это та оперативная задача, которую Россия сейчас пытается выполнить, добиваясь военного захвата этих областей. Хотя для самой РФ это будет выглядеть как освобождение внесенных в ее конституцию пяти регионов Украины.

Тактическая задача Москвы сейчас – постараться удержать сухопутный коридор в Крым или хотя бы Крым и Донбасс.

То есть, единственным обстоятельством, которое способно заставить Россию пересматривать планы относительно Украины, будет ее трансформация?

Да, а точнее развал Российской Федерации на составляющие ее государственные образования. Других вариантов нет, иначе эта война навсегда.

Если оценивать нынешнее состояние России, может ли она достичь каких-то из тех целей, которые ставит перед собой и которые связаны с Украиной? Реально ли это?

Нет. Исходя из тех сил и средств, которые есть у России и предположительно будут в ближайшие несколько лет, она не сможет удержать Донбасс и Крым, о сухопутном коридоре к полуострову вообще молчу, потому что это сделать нереально. Чтобы удержать Донбасс и Крым, России нужна примерно миллионная армия, но таковой у нее нет, а на подготовку понадобится несколько лет, плюс ее нужно оснастить. Это нереально, у России нет столько времени.

Я не вижу военного механизма, который бы позволил россиянам удержать и Крым, и Донбасс. России нечего противопоставить той помощи, которую Украине оказывают США, и той парадигме о необходимости освобождения Украины и ее возвращения к границам 1991 года, которая сложилась. Она может предложить что-то дипломатическое, политическое или договорняковое – какое угодно, но только не военное.

Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на фронтах? Где дела обстоят хуже всего, а где открываются неплохие перспективы продвижения ВСУ?

Самое сложное направление для нас – луганское. Это самое дальнее плечо наших поставок военной амуниции, зато это самое короткое плечо поставок амуниции у россиян. То есть луганский фронт самый проблематичный для Украины. Но там справляются и генералы, и начальник сектора, и вооруженные силы, находящиеся на луганском направлении – все они пытаются удержать российские войска без использования стратегических резервов. Это очень важно.

Перед россиянами стоит следующая задача по луганскому направлению – заставить нас использовать там стратегические резервы.

На всех остальных направлениях чуть проще. На донецком направлении сейчас перспективным является район Бахмута, где можно срезать бахмутско-соледарский выступ. На запорожском направлении две локации по направлению к Азовскому морю выглядят сегодня перспективными. Как только подсохнет левый берег Днепра, откроется и херсонское направление, и можно будет начинать операцию по форсированию реки и выходу в Крым. То есть везде, на всех трех направлениях, есть положительные моменты. Проблема только по луганскому.

А какие знаковые достижения ВСУ вполне реальны уже в краткосрочной перспективе?

Только уничтожение российских войск. Пока еще месяц, примерно до конца июля, нам придется стачивать российские войска, уменьшать количество стратегических резервов противника. Россия начала подключать стратегические резервы на проблемные участки фронта, и нам их нужно уничтожить. Если уничтожать где-то по 500 человек и 50 "коробочек" (имею в виду военную технику) в сутки, то еще с месяц придется поработать.

Только после этого можно будет как-то планировать дальнейшее движение.

То есть реальное наступление ВСУ и освобождение населенных пунктов возможно не раньше августа, после решения этой задачи по сокращению численности войск противника?

Да, однозначно.

Первая задача любой армии – это уничтожение армии противника, а не освобождение территорий. Освобождение территорий – это следствие выполнения первой задачи, если армия, как наша, обороняется. Это перед армией захватчиков стоит задача захватить новые территории. Мы ж находимся на своей территории и обороняемся.

Освободить территорию можно путем уничтожения армии противника, если у нас хорошие позиции для этого. У нас сейчас как раз такие позиции, потому мы и перемалываем российские войска.

Как вы думаете, возможны ли "новые жесты доброй воли" со стороны РФ относительно каких-либо территорий? Где для нее складывается самая невыгодная ситуация?

Самое плохое для России направление – это часть бахмутско-соледарского выступа. Еще полгода назад противник вклинился в нашу оборону, а продвинуться дальше не смог. По большому счету, теперь фланговыми ударами мы их зачищаем. С военной точки зрения, россиянам выгодно оттуда уйти: из Бахмута, Соледара и Великой Новоселки. Иначе мы их просто уничтожим. Они это прекрасно знают.

А в глобальном смысле возможен уход российских войск с запорожского и херсонского направлений. Россиянам, с военной точки зрения, невозможно удержать Запорожскую и Херсонскую области. В результате мероприятий, которые сейчас активно проводятся, эти два участка фронта однозначно будут зачищены от российских войск. Если у российского командования возобладает военная мысль, то они уйдут оттуда сами – закроются в Крыму и попытаются запечататься на Донбассе.

А как вам в данный момент видится перспектива продвижения к Крыму и взятие перешейка? Насколько это представляется возможным и когда?

Выход на перешеек и заход в Крым возможен двумя путями.

Первый путь – через Токмак и Мелитополь (это движение с Орехово), через Армянск с выходом на Чонгар и Арбатскую стрелку. Второе направление – при форсировании Днепра в районе Херсона выйти на Армянск и Перекоп. Первый вариант возможен где-то к концу лета этого года, а второй – к началу августа. Все будет зависеть от принятия решения и замысла главкома, а он может не включать такой вариант, хотя реально он возможен.

Если такие действия в замысле командующего есть, то они возможны. Но это будет понятно, как только мы начнем форсировать Днепр. После форсирования Днепра, когда пойдет тяжелая техника на левый берег, понадобится где-то месяц, чтобы дойти до Армянска и начать заход в Крым. Это может произойти в августе.

Как дальше может развиваться битва за Крым после взятия Вооруженными силами Украины контроля над перешейком? Или, может, как таковой битвы не будет, поскольку россияне предпочтут отступить?

Главным тут будет уничтожение Крымского моста. Это нужно сделать сразу, как только у нас появится такая возможность. Если прямо сегодня у Украины есть соответствующая возможность, то его прямо сегодня нужно уничтожить. Ведь именно через Крымский мост идет 30% военной амуниции, то есть каждый третий снаряд, который падает в Орехове на головы наших солдат, идет через этот мост.

Уничтожение Крымского моста и перерезание сухопутного коридора оставит Крым без армейского запаса. А вот дальнейшие события будут зависеть от того, сколько у нас будет выделено средств на такое движение, какие силы будут у нас.

Заходить в Крым нужно сразу, а не подходить к перешейкам и чего-то ждать. Нужно двигаться, не мешкая, чтобы не дать противнику окопаться, подтянуть силы и средства. Нам нужно заходить в Крым и дальше двигаться по направлению к основным точкам – к Джанкою и Симферополю.

А вот в горный Крым, на Севастополь и Ялту нужно заходить только при наличии у нас самолетов, это очень важно, потому что иначе будут очень большие потери. К тому времени, когда мы будем подходить к Симферополю, будет решаться вопрос о движении в горы, это будет где-то середина осени, то есть самолеты уже должны будут подойти.

Если говорить о том, по каким сценариям могут сейчас развиваться события на фронте, то какими вам видятся оптимистичный, пессимистичный и реалистичный варианты?

Пессимистичного для Украины сценария я вообще не вижу. Любое движение наших войск приводит к уничтожению российской армии, а потому для нас любой сценарий – оптимистичный.

Есть три варианта развития событий. Они будут зависеть от наших сил и средств, то есть от того количества боеприпасов и техники, которые у нас есть.

Первый – оставаться примерно на тех же позициях, которые мы занимаем сейчас, никуда не двигаться, но за счет большого количества боеприпасов, в том числе кассетных, которые сейчас мы получаем, уничтожать противника. То есть нужно просто выполнять первую задачу любой армии – уничтожать противника. У нас сейчас очень выгодные оборонительные позиции, наверное, лучшие из всех возможных.

Взять правый берег Днепра россияне уже не смогут никогда.

На запорожском направлении за нами рокадные дороги, то есть переброска сил и средств осуществляется очень быстро. Потому мы удерживаем запорожский фронт без проблем.

Донецкое направление также неплохо стоит. Практически все гарнизоны уже десятый год держатся на своих точках. Эти позиции лучшие, если судить по высотам.

Луганское направление под вопросом, но там можно выполнить несколько действий – или выйти до реки Красной, или отойти за Оскол и Северский Донец, если это нужно будет, то есть прикрыться реками и вести боевые действия.

Это сценарий на случай, если у нас не будет хватать сил и средств, чтобы реализовать второй сценарий.

Второй сценарий – это выход на азовское побережье. Сил и средств для выполнения такого действия у нас должно быть достаточно. Иначе мы бы тогда даже не начинали движение как таковое. Потому наша задача – выход на азовское побережье, перерезание сухопутного коридора, а с азовского побережья мы легко достанем до Крымского моста ракетами нашего производства и уничтожим его.

Второй сценарий – промежуточный. Если этот сценарий не реализовывать, придется вернуться к первому, откатиться обратно к запорожскому фронту, поскольку второй сценарий может быть только промежуточным.

Третий сценарий – это тот, который мы уже обсудили выше, он предполагает в течение летней кампании этого года зайти в Крым до Симферополя и Джанкоя, то есть в степной Крым, чтобы оставить россиян в горах или за горами. А это уже будет оперативный котел для российских войск, это еще хуже, чем в Бахмуте. Это будет "мешок".

А реально будет одно из двух: либо мы останемся на тех рубежах, которые сейчас есть, подождем самолеты, а потом реализуем сценарий и зачистим Крым. Освобождение Крыма – это очень важная задача. Если мы не сможем добиться освобождения Крым во время этого движении, то лучше его даже не начинать.

Вы говорите о необходимости подождать появления у Украины самолетов. Выходит, наступательная кампания ВСУ может сдвинуться на осенне-зимний период?

Легко. Все будет зависеть от того, когда придут самолеты. Мы можем только догадываться о реальных сроков. Если на Западе будет принято политическое решение о предоставлении Украине самолетов и американских летчиков в отставке, которые заключат с нашим корпусом договора, то они могут через две недели быть у нас.

Если же будут "жевать сопли", тогда авиацию мы можем вообще не увидеть. Какой вариант будет реализован, об этом знает только военно-политическое руководство Украины.

Каковы сейчас перспективы возвращения Украины к границам 1991 года? Это выглядит как посильная задача, или поводов для оптимизма нет?

Это однозначно посильная для нас задача, все зависит от наличия самолетов и их отсутствия. Если самолеты придут в начале осени, в сентябре-октябре, то это посильная задача уже в этом году. Мы можем в этом году выйти на границы 1991 года, а дальше зачищать остатки бандочек, которые будут в Украине. С этим провозиться можно еще год. Но выход на государственную границу возможен уже в этом году.

Если самолетов не будет, или они придут в следующем году, значит, нас ждет еще летняя кампания 2024 года, которую можно будет завершить аж в следующем году, к осени.

Но к этому же времени так же будут готовиться россияне – не будут же они на все это просто смотреть.

Реально без самолетов мы с Россией можем еще лет 10 готовиться друг к другу: они к нам, а мы к ним. Поэтому без полного комплекта вооружений, которые должны быть для ведения боевых действий, эта кампания может вообще никогда не закончиться. А у нас нет, как минимум, двух составляющих – самолетов и баллистических ракет большой дальности.

Насколько вероятно, что война станет затяжной и будет длиться годами? На днях Подоляк говорил, что война не может затянуться на годы, потому что военный потенциал Украины растет, а России – тает…

Подоляк – не военный человек и может рассматривать оптимистические сценарии. А я военный, потому всегда рассматриваю худший сценарий, который может быть.

Худший сценарий – это как раз война до тех пор, пока Российская Федерация не развалится. Война закончится, когда Россия начнет разваливаться, когда россиянам Украина как таковая будет просто не нужна, когда не станет имперских амбиций. Украина нужна России только для того, чтобы увеличивать империю, поскольку империя не может оставаться статичной – она обязательно расширяется за счет соседей.

Потому, как только развалится Российская империя, вопрос войны сразу будет снят, потому что россиянам уже не будет нужна Украина. Украина не будет нужна ни республике Саха, ни республике Татарстан, ни Бурятской народной республике (ей Байкала хватает, зачем ей еще украинский Азов). Этот вопрос решится сам собой при развале РФ.

Потому первая задача Украины – развалить Россию. А ее сейчас валить начинают практически все, уже даже Эрдоган от нее отвернулся.

Думаю, развал России будет, но это не случится завтра – этот процесс может занять годы. А после того, как РФ развалится, там будут еще бегать всякие "пригожины", и от них придется защищать наши кордоны. Это не значит, что случится заход этих людей на нашу территорию, но кордон придется защищать, тысячу километров границы с республиками, на которые развалится Россия.

А если судить по событиям, которые сейчас происходят внутри России, всей той возне, которая идет в российской верхушке, то, по вашему мнению, насколько Россия прочна, насколько прочен ее режим? Будет ли он еще способен заниматься войной в Украине или будет вынужден переключиться на решение своих внутренних проблем.

Нет, они не будут переключаться. Как таковых проблем в России нет, потому что российское население послушное и не задает лишних вопросов. Проблемы есть во властных структурах, в частности, проблема контроля над денежными потоками, все, других проблем нет.

В вопросе речь и идет как раз о процессах в российской верхушке.

Процессы в верхушке никак не поспособствуют развалу России. Любой, кто бы ни пришел к власти в России после Путина, будет строить и расширять империю: им нужно доить регионы, они не будут разваливать Россию, даже наоборот, они будут ее сохранять. Потому эта возня между башнями Кремля, то есть между группами, которые руководят Россией вроде Ковальчуков, Пригожина, Рабиновича, Абрамовича, Фельдмана, никак на развал России не повлияет. Они повозятся, кого-то выберут вместо Путина, какого-то Мишустина, не важно. Просто произойдет перераспределение потоков.

Развал Российской империи возможен только тогда, когда эти люди не будут получать внешнего финансирования, когда их можно будет закатать в санкционную банку. Нужно вешать новые санкции, и тогда им не будет откуда брать деньги. Это развалит Россию, потому что тогда население в Татарстане, Якутии и т.д., перестав получать деньги из центра, просто отвалятся от Российской империи. Они будут заниматься вопросами собственного выживания сами.

То есть к развалу России может привести только недофинансирование ее госбюджета.

Как вы считаете, грозит ли Украине заморозка конфликта? Могут ли ее принудить к такому варианту?

Нет, однозначно нет. То, что произошло на Донбассе в 2014 году, когда украинская правоохранительная система принудила донецких и добробаты, которые начали воевать с россиянами, убежать оттуда, а это полтора миллиона человек, которые уже десять лет болтаются где попало. А добробаты просто рассадили по тюрьмам, чтобы сильно не возникали. Сейчас практически вся страна, несколько десятков миллионов человек, приняла на себя удары российских ракет, погибло уже больше сотни тысяч человек, через фронт прошло уже больше миллиона человек. То есть уже невозможно никакими репрессивными методами задавить всю эту массу, приказать сидеть ровно и тихо. Такого просто не будет. Поэтому украинская нация уже будет воевать с россиянами до их полного уничтожения на нашей территории, а потом до полного развала Российской империи.

Нет механизма принудить Украину к заморозке. Хотелки много у кого есть, весь мир хочет, чтобы украинцы успокоились и не воевали, проглотили сто тысяч смертей, проглотили сотни миллиардов долларов потерь и т.д. все этого хотят. Но нет механизма, чтобы это сделать. В 2014-ом механизм был, которым задавили донецких и добробаты. Сейчас это просто невозможно сделать. На Западе даже армии такой нет, чтобы задавить украинскую нацию.

Но ведь у Запада есть очень существенный инструмент – он может прекратить поставки вооружений и техники, а чем мы тогда будем воевать?

А мы просто тогда пропустим россиян на Запад, и нет проблем. Если нечем будет воевать, откроем сухопутный коридор, и пусть идут. Они хотели в Приднестровье, вот пусть идут в Приднестровье, а потом посмотрим на Запад. Механизм прост, как угол дома. Его не нужно придумывать, он есть.