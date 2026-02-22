Укр
Секрет здоровых волос: одна ошибка, которую совершают почти все женщины

Марина Иваненко
22 февраля 2026, 16:47
Неправильно подобранные маски и масла могут разрушить волосы изнутри. Как адаптировать уход к сезону и сохранить длину без радикальных стрижек.
Как правильно ухаживать за волосами?
Как правильно ухаживать за волосами? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему волосы становятся пористыми и сухими
  • Как восстановить поврежденные волосы

Здоровые, блестящие и мягкие волосы — это не только генетика, но и результат правильного понимания потребностей собственной шевелюры. Большинство женщин сталкиваются с сухостью, пористостью и ломкостью, но часто допускают фатальную ошибку — выбирают средства наугад.

Знаете ли вы, что неправильно подобранная маска зимой может буквально "разорвать" волос изнутри, а популярные масла летом — ускорить выгорание и пересушивание? Главред разбирается в тонкостях сезонного ухода и ключевой разнице между увлажнением и питанием.

Сухость и пористость: откуда берется проблема

Как рассказывают на канале "YouHairBlog", сухие и пористые волосы могут быть как врожденной особенностью, так и следствием неправильного ухода или агрессивного воздействия внешней среды — мороза, солнца, ветра, окрашивания или термоукладок.

Для восстановления мягкости и эластичности существуют два базовых направления ухода:

  • увлажнение
  • питание

Несмотря на схожий визуальный эффект, механизм действия этих подходов принципиально различен.

Увлажнение и питание — не синонимы

Главное отличие заключается в основном рабочем компоненте:

  • Увлажнение работает на основе воды
  • Питание — на основе масел и липидов

Именно путаница между этими понятиями чаще всего приводит к ухудшению состояния волос.

Как работает увлажнение

Увлажняющие средства направлены на удержание молекул воды внутри волосяного стержня. Их компоненты действуют как "ловушки" для влаги, которую волосы впитывают во время мытья.

Именно вода обеспечивает:

  • эластичность
  • упругость
  • гладкость
  • "живой" вид волос

Без достаточного уровня гидратации волосы становятся ломкими и хрупкими, подобно сухой ветке.

Видео о том, как правильно ухаживать за волосами, можно посмотреть здесь:

Как работает питание

Питание основано на маслах и жирных кислотах. Такие средства:

  • смягчают волосы
  • сглаживают кутикулу
  • создают плотный защитный барьер

Это идеальный вариант для борьбы с чрезмерной пористостью, пушистостью и повреждениями, ведь липиды буквально "заполняют" микропустоты в структуре волоса.

Почему зимой нельзя увлажнять волосы

С наступлением холодов правила ухода кардинально меняются. Основная рекомендация экспертов для зимнего периода — сместить фокус на питание.

Когда температура опускается ниже нуля, избыток свободной влаги в волосах может сыграть злую шутку. Физика процесса проста: вода замерзает и расширяется, что приводит к микроповреждениям и даже разрушению волоса изнутри.

Именно поэтому зимой масла и липиды являются самыми безопасными:

  • они не замерзают
  • создают защитный барьер от ветра и мороза
  • сохраняют мягкость без риска травмирования

Лето и главная ошибка с маслами

Лето — идеальный сезон для максимального увлажнения. Однако именно в этот период женщины часто допускают критическую ошибку — наносят чистые масла перед выходом на солнце или на пляж.

Под воздействием высокой температуры масляная пленка нагревается и провоцирует еще более интенсивное испарение влаги из структуры волос. В результате возникает эффект "жарки", а не защиты.

Последствия становятся заметными в конце лета — тотальная сухость, ломкость и необходимость срезать длину.

Универсальный принцип сезонного ухода

Чтобы волосы оставались здоровыми в течение года, стоит запомнить простую формулу:

  • Лето → максимум увлажнения
  • Зима → акцент на питание и липиды

Соблюдение этого принципа поможет сохранить длину, мягкость и блеск без радикальных стрижек. Правильный выбор между банкой с надписью "Увлажнение" и "Питание" должен зависеть не только от желания, но и от погоды за окном.

Об источнике: YouHairBlog

YouHairBlog — это украинский YouTube-канал, посвященный профессиональному и домашнему уходу за волосами, который ведет практикующий стилист-парикмахер и колорист. Автор канала делится экспертными знаниями о сложном окрашивании, техниках стрижек и основах колористики, ориентируясь как на профессионалов, так и на обычных пользователей. Контент отличается честными обзорами косметических средств и девайсов, в частности популярных стайлеров Dyson, где раскрываются детали, о которых часто умалчивают бренды. Блогер помогает зрителям эффективно подбирать домашний уход, разъясняя сигналы кожи головы и ошибки, портящие структуру волос. Кроме теоретических советов, на канале можно найти практические инструкции по работе с клиентами в салоне и лайфхаки для поддержания красоты в экстремальных условиях. Благодаря профессиональной подаче и акценту на здоровье волос, проект стал полезным ресурсом для формирования правильной культуры ухода.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода салон красоты волосы секреты красоты интересные новости
