Взорван "Аллигатор" и Ми-8: СМИ узнали об ударе дронов по аэродрому в РФ

Уничтожен штурмовой вертолет Ка-52 "Аллигатор" (борт 18), принадлежащий 16-й бригаде армейской авиации РФ.

В результате атаки поврежден многоцелевой вертолет Ми-8

Был уничтожен штурмовой вертолет РФ Ка-52

Украина провела атаку на российскую Орловскую область, используя дальнобойные дронов-камикадзе.

Целью стал вертолетный аэродром "Пугачевка", принадлежащий российским Воздушно-космическим силам, сообщил Telegram-канал "Досье шпиона".

По информации канала, удар произошел в пятницу, 20 февраля. В результате атаки был поврежден многоцелевой вертолет Ми-8 (борт 53) 319-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в Черниговке (Приморский край).

Также был уничтожен штурмовой вертолет Ка-52 "Аллигатор" (борт 18), принадлежащий 16-й бригаде армейской авиации, расположенной в Зернограде (Ростовская область).

Оценка экспертов по атакам на объекты в РФ: ключевые выводы

Аналитики Институт изучения войны считают, что удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям нарушили стабильность топливных поставок и отразились на ценах на бензин внутри страны.

По их мнению, возникший дефицит приведёт к росту расходов для бизнеса и населения, а в дальнейшем может оказать дополнительное давление на инфляцию в России.

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Вертолет Ка-52 Ка-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО — Hokum B) — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 "Чёрная акула", передает Википедия. Вариант корабельного базирования Ка-52К может оснащаться сравнительно более мощным, чем большинство ударных вертолётов армейской авиации, комплексом управляемого вооружения "Гермес-А" с максимальной дальностью стрельбы 15—20 км. Стоимость одного вертолёта Ка-52 — около 857 млн рублей (около 12,5 млн долларов).

