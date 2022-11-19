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"Путину и его режиму не жить": эксперт рассказал, что приведет к полному развалу РФ

19 ноября 2022, 20:47

Как отметил эксперт, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего.

Владимир Путин, Олег Соскин
Соскин заявил, что Путин может потерять власть / Reuters, Главред

После каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. Об этом рассказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду.

"Поскольку побед нет, союзники России не хотят рисковать тем, что имеют. Ему многие говорили не лезть в Украину, но он не послушал. А теперь Россия потеряла Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, Херсон, а теперь потеряет и левый берег Херсонщины, и Крым", - отметил Соскин.

По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

"Ведь иначе он и власть потеряет, и Россия начнет распадаться. Ему надо будет думать о том, как остановить Башкирию, Калмыкию, Татарстан, Якутию, Туву и других. Думаю, союзники РФ ориентируются так: если Россия теряет Крым, она постепенно будет откатываться и со всех остальных захваченных территорий. Потому что, если она этого не сделает, тогда война в полную силу зайдет на территорию РФ. А тогда Путину не жить, как и его режиму, и всем его миллиардерам", - сказал он.

Соскин подчеркнул, что ни Россия, ни мир не ожидали, что Украина может творить такие чудеса на фронте при поддержке Запада.

"Отвоеванный Украиной Крым окончательно уничтожит открытых союзников Путина. Они залезут в свои норы, скажут Путину: "Парень, мы с тобой, и мы грудью постоим... за твоей спиной"", - резюмировал специалист.

Война России против Украины

10 ноября спикер восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области.

Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях идут тяжелые бои.

11 ноября армия Украины вошла в Херсон. Местные жители с радостью встретили спецподразделения ВСУ. В городе появились украинские флаги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет. По его словам, Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение заданий требуется время.

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Олег Соскин война России и Украины развал россии
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