"Зимой Украина продвинется дальше": президент Эстонии призвал "повысить цену войны для РФ"

Президент Эстонии дал положительный прогноз по войне/ 10-я горно-штурмовая бригада, Twitter Alar Karis

Президент Эстонии Алар Карис дал положительный прогноз относительно войны в Украине. Он подчеркнул, что зимой украинская армия сможет продолжить контрнаступление и продвинуться вперед.

Об этом он заявил на Галифакском форуме по безопасности в Канаде, сообщает ERR. Карис подчеркнул, что страны-партнеры должны помочь Украине закрепить этот успех предоставлением нового оружия, которое поможет ей защищаться от страны-агрессора РФ.

"Эстония твердо убеждена, что Украина вполне способна воспользоваться помощью западных союзников и достичь успеха в войне. Теперь мы должны обеспечить, чтобы Украина смогла сохранить этот успех. Неуместно предполагать, что этой зимой Украина не сможет продвинуться дальше", – заявил лидер Эстонии.

Он призвал партнеров поддержать украинские войска и продолжить предоставлять Украине оружие. По его словам, нужно "повышать цену войны для России".

Ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. По его словам, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия сейчас пытается найти способы заставить Украину согласиться на "короткое перемирие". Однако это банальная манипуляция – выигранное время враг хочет использовать в свою пользу и подготовиться к мощному наступлению. Такое "короткое перемирие" только усугубит ситуацию, говорит Зеленский.

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