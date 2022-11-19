"Зимой Украина продвинется дальше": президент Эстонии призвал "повысить цену войны для РФ"

Карис подчеркнул, что нужно продолжать предоставлять Украине оружие для защиты, чтобы она могла закрепить свои результаты на фронте.
Президент Эстонии Алар Карис дал положительный прогноз относительно войны в Украине. Он подчеркнул, что зимой украинская армия сможет продолжить контрнаступление и продвинуться вперед.
Об этом он заявил на Галифакском форуме по безопасности в Канаде, сообщает ERR. Карис подчеркнул, что страны-партнеры должны помочь Украине закрепить этот успех предоставлением нового оружия, которое поможет ей защищаться от страны-агрессора РФ.
"Эстония твердо убеждена, что Украина вполне способна воспользоваться помощью западных союзников и достичь успеха в войне. Теперь мы должны обеспечить, чтобы Украина смогла сохранить этот успех. Неуместно предполагать, что этой зимой Украина не сможет продвинуться дальше", – заявил лидер Эстонии.
Он призвал партнеров поддержать украинские войска и продолжить предоставлять Украине оружие. По его словам, нужно "повышать цену войны для России".
Ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. По его словам, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия сейчас пытается найти способы заставить Украину согласиться на "короткое перемирие". Однако это банальная манипуляция – выигранное время враг хочет использовать в свою пользу и подготовиться к мощному наступлению. Такое "короткое перемирие" только усугубит ситуацию, говорит Зеленский.
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