40-тысячный город-спутник АЭС на Хмельнитчине полностью без света: детали

На Хмельнитчине полностью без света 40-тысячный город-спутник АЭС/ УНИАН

В Хмельницкой области в субботу, 19 ноября, из-за аварийного отключения электроэнергии без света полностью остался город-спутник Хмельницкой АЭС – Нетешин.

Электричество подается только на объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

"Произошло аварийное отключение на неопределенный срок на всей территории города", – отмечается в сообщении.

Свет отключили из-за перегрузки сети. Сейчас электричество подается лишь для критической инфраструктуры – в медсанчасть и для подачи воды в город.

Это уже второй случай, когда 40-тысячный город оказывается полностью без электроснабжения. Первый раз был после российских ракетных ударов 22 октября – тогда отключали и свет, и воду.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине еще долго продлятся отключения света. На стабилизацию энергосистемы уйдут не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

В "ДТЭК Киевская электросеть" сообщали, что после масштабных обстрелов российских оккупантов система отечественной энергетики подверглась разрушению беспрецедентного уровня.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отмечал, что в Киеве продолжает сохраняться опасность полного блэкаута, то есть ситуации, когда жители города могут полностью остаться без света. Однако если даже события будут разворачиваться по такому сценарию, то блэкаут не должен длиться долго – система может включиться в течение 3-4 или 6 часов после выключения. Самый худший вариант – если она не будет включаться из-за сильных разрушений.

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