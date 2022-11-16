УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"На восстановление нужны месяцы": в Раде рассказали, сколько украинцы будут сидеть без света

16 ноября 2022, 22:45

Если бы подобная ситуация была весной, то отключений света можно было бы избежать.

Свет, отключение света, электроэнергия, свеча
Для стабилизации энергосистемы потребуются месяцы / Коллаж фото УНИАН

В Украине еще долго будут продолжаться отключения света. На стабилизацию энергосистемы могут уйти не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в интервью ТСН.ua.

Сейчас ситуация сложнее, чем та, которая была 5 дней назад, но с каждым днем она будет улучшаться.

"Есть определенные подстанции, на которых сгорели трансфоматоры. На восстановление нужен время, которое измеряется неделями или месяцами. Нам нужно быть готовыми к тому режиму, в котором жили на прошлой неделе. Но опять же, энергетики делают все возможное и выполняют ремонтные работы максимально быстро, чтобы ситуацию улучшить", — сказал Герус.

Он убежден, что отключений света можно было бы избежать, если бы сейчас была весна. Именно в холодное время года увеличивается нагрузка на энергосистему. Весной такой перегрузки по всей вероятности не было бы.

"Надеемся, что они (отключения света - Главред) будут недолгими и не будут нести критического эффекта", — рассказал он.

Отключение света в Украине

Напомним, в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем.

Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими

Другие новости:

война в Украине вторжение России веерные отключения отключения света
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:45

"На восстановление нужны месяцы": в Раде рассказали, сколько украинцы будут сидеть без света

22:38

Роман Цимбалюк. Россияне, не торопитесь радоваться!Видеоблоги

22:34

Как стирать мягкие игрушки в машинке и вручную: "золотые" правила для разных видов

22:18

Зеленский дал пресс-конференцию: ключевые тезисы о Польше, белорусах и Путине

22:15

"Дойдут до Лисичанска": РФ уже перебросила войска из Херсона на Донбасс – экспертВидео

Реклама
21:59

Отключения света: Украина разработала параллельную сеть поставок электричества - ЗеленскийВидео

21:44

Никто не узнал актрису: звезда сериала Сваты ужаснула внешним видомВидео

21:34

Угроза нападения Беларуси на Украину: Зеленский сделал заявление о ситуацииВидео

21:07

Путин уже просит прямых переговоров – ЗеленскийВидео

20:29

"Это была не наша ракета": Зеленский отрицает падение украинской ракеты ПВО в ПольшеВидео

20:25

49-летняя Хайди Клум готовится стать матерью в пятый раз

20:20

Зеленский откровенно признался, когда закончится войнаВидео

20:10

Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружалиВидео

20:05

ПВО Израиля для Украины: Зеленский рассказал, о чем говорил с НетаньяхуВидео

20:05

Гороскоп на завтра 17 ноября: Раки будут думать о будущем, а Рыбы – нервничать

19:15

48-летняя дочь Николая Мозгового показала, как выглядела в юности

19:09

Лидеры G20 согласны подтолкнуть РФ, Китай может стать посредником между Киевом и Москвой – МакронВидео

19:03

Писали на стенах и молили о спасении: в освобожденном Херсоне обнаружили пыточную россиянФотоВидео

19:02

Наследники палачей НКВД не стесняются казнить на камерумнение

18:52

Что делать, если заложило уши: лучшие советы, которые помогут в разных ситуациях

Реклама
18:13

Украинские военные сообщили США о попытке перехватить ракету возле Польши – CNNВидео

18:12

Дуда странно отреагировал на призыв Украины для расследования упавшей ракеты в ПольшеВидео

17:08

Ракетные удары РФ по Украине: ПВО NASAMS перехватили 100% ракет агрессора – ПентагонВидео

17:01

Приметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семьеВидео

16:42

Зачем в воду для полов бросать 3 ложки соли: ответ, который удивит всехВидео

16:36

Страны НАТО передадут Украине больше систем ПВО - СтолтенбергВидео

16:23

НАТО считает слишком рискованным закрывать небо над Украиной – правительство ГерманииВидео

16:08

В Украине продлили военное положение на три месяца: все подробностиВидео

15:58

Нападения на Польшу не было, Варшава пока не видит смысла запускать 4 статью НАТО – МоравецкийВидео

15:53

У Путина бесятся из-за реакции Польши на падение ракет: назвали заявления Варшавы "истерическими"Видео

15:51

Антон Wellboy потерял лучшую женщину, которую он встречалВидео

15:38

"Это не вина Украины": в НАТО прокомментировали падение ракеты в ПольшеВидео

15:35

"Выбирайте выражения!": разъяренная Лариса Долина устроила скандал в КремлеВидео

15:31

Россияне потратили три ракеты на уничтожение ресторана в селе на ЗапорожьеФотоВидео

15:25

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на то, в чем вы нуждаетесь прямо сейчасВидео

15:12

"Воюют с грудными детьми и пенсионерами": Комаров показал разрушительный снаряд в доме под ХарьковомВидео

15:03

В оккупированном Геническе пропала известная коллаборантка

15:02

Ударила украинская ракета ПВО: Данилов потребовал доказательства у ПольшиВидео

14:45

Мир погрузился в новые пятьдесят оттенков беспокойствамнение

14:28

Белый налет на горшках с цветами: в чем причина и как с ним боротьсяВидео

Реклама
14:15

В Украину несется снежная буря: ударит мороз -10 и наметет сугробы снегаВидео

14:08

Опухший путинист Басков объяснил, что уложило его в больницу

14:08

"Где-то 2-3 дня, где-то две недели": в ОП рассказали, сколько будут ремонтировать энергетикуВидео

14:05

Экс-главе НБУ Шевченко не дали подготовиться к суду, он обвинил НАБУ и САП – СМИ

13:50

Некоторые люди боятся хранить вещи на спинке стула: в чем причина

13:44

Ракета, которая упала в Польше, могла принадлежать украинской ПВО - ДудаВидео

13:42

Нежнейшая домашняя колбаса, от которой невозможно оторваться: божественный рецепт на Новый годВидео

13:23

Байден рассказал "Большой семерке" и НАТО, что ракета в Польше от украинской ПВО - ReutersВидео

13:18

Шольц: Первопричина ракетного удара по Польше - агрессивная война РФ

13:15

"Шею забыла сделать": 58-летняя Апина поразила внешним видом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять