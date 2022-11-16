"На восстановление нужны месяцы": в Раде рассказали, сколько украинцы будут сидеть без света

Для стабилизации энергосистемы потребуются месяцы / Коллаж фото УНИАН

В Украине еще долго будут продолжаться отключения света. На стабилизацию энергосистемы могут уйти не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в интервью ТСН.ua.

Сейчас ситуация сложнее, чем та, которая была 5 дней назад, но с каждым днем она будет улучшаться.

"Есть определенные подстанции, на которых сгорели трансфоматоры. На восстановление нужен время, которое измеряется неделями или месяцами. Нам нужно быть готовыми к тому режиму, в котором жили на прошлой неделе. Но опять же, энергетики делают все возможное и выполняют ремонтные работы максимально быстро, чтобы ситуацию улучшить", — сказал Герус.

Он убежден, что отключений света можно было бы избежать, если бы сейчас была весна. Именно в холодное время года увеличивается нагрузка на энергосистему. Весной такой перегрузки по всей вероятности не было бы.

"Надеемся, что они (отключения света - Главред) будут недолгими и не будут нести критического эффекта", — рассказал он.

Отключение света в Украине

Напомним, в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем.

Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими

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