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Отключения света: Украина разработала параллельную сеть поставок электричества - Зеленский

16 ноября 2022, 21:59

Президент заявил, "если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне".

Владимир Зеленский, свет, электроэнергия, электростанции
Владимир Зеленский / Офис президента Украины, УНИАН

На фоне постоянных отключений электроэнергии Украина разработала новую перспективную систему поставки электричества, но реализована она будет после окончания активной фазы войны.

"Украина разработала интересную систему поставок электричества. Мы понимаем, что мы будем делать, когда можно будет голову поднять", - сказал президент Украины Владимир Зеленский пресс-конференции.

По его словам, "есть параллельная сеть, которую мы разработали, и есть приоритет номер один - ежедневная защита того, что у нас есть. Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне".

"Мы сегодня заняты тем, чтобы вне зависимости от того, куда попадает Россия, наши люди имели доступ к электричеству", - сказал Зеленский.

Отключение света в Украине

Напомним, в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

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