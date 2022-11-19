"Хуже всего, если система не включится": в ДТЭК объяснили, сколько в Киеве может длиться полный блэкаут

В ДТЭК объяснили, сколько в Киеве может длиться полный блэкаут/ УНИАН, ДТЭК

В Киеве продолжает сохраняться опасность полного блэкаута, то есть ситуации, когда жители города могут полностью остаться без света. Однако если даже события будут разворачиваться по такому сценарию, то блэкаут не должен длиться долго.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона. Он отмечает, что система может включиться в течение 3-4 или 6 часов после выключения.

Однако есть и самый худший вариант – если систему не удастся включить за это время.

"Сам по себе блэкаут в Киеве даже в полном объеме теоретически возможен. Но, если система развернется, то есть включится в течение следующих 3-4 часов, даже 6 часов, даже тогда, когда холодно, это нормально. Так может быть, но ничего страшного от этого не произойдет. Хуже, если не сможем мы систему включить", – объясняет Сахарук.

Он отметил, что проблема с включением системы после полного блэкаута может возникнуть в случае, если будут сильные разрушения после российских атак.

"Теоретически такая ситуация может быть вследствие значительного разрушения как генерации, так и подстанций, которые позволяют передавать электроэнергию из одного места страны в другое, где она потребляется", – объясняет директор ДТЭК.

Он добавил, что вероятность полного блэкаута будет низкой, если мы будем успевать быстро ремонтировать наши сети после обстрелов и обеспечивать себя оборудованием.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине еще долго продлятся отключения света. На стабилизацию энергосистемы уйдут не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

В "ДТЭК Киевская электросеть" сообщали, что после масштабных обстрелов российских оккупантов система отечественной энергетики подверглась разрушению беспрецедентного уровня.

Аналитик энергетических рынков Максим Белявский отмечал, что свет выключать на 8 часов подряд, это продлится неделю или больше. Продолжительность такой ситуации будет зависеть от того, как быстро энергокомпании смогут отремонтировать поврежденные объекты энергетической сферы.

Читайте также: