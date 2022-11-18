Свет будут выключать на 8 часов подряд, это продлится неделю или больше – эксперт

Свет могут выключать на 8 часов подряд/ УНИАН, скрин

В Украине из-за сильных обстрелов российскими оккупантами энергетической инфраструктуры может увеличиться продолжительность отключение света. Если сейчас стабилизационные (не аварийные) отключения длятся в среднем четыре часа, то эта продолжительность может возрасти до шести или даже восьми часов подряд.

Об этом рассказал аналитик энергетических рынков Максим Белявский в эфире программы "Сніданок з 1+1". Он подчеркнул, что такие отключения нужны, чтобы сбалансировать энергосистему.

В то же время он отметил, что такая ситуация будет временной. Это может длиться неделю или больше – в зависимости от материалов и финансовых ресурсов, которые есть у энергоэксплуатирующих организаций и которые они могут использовать на ремонт энергообъектов.

Эксперт добавил, что сейчас очень важно уменьшить потребление электроэнергии. Также нужно регулярно платить за использованное электричество, ведь эти средства нужны энергокомпаниям, чтобы покупать необходимые для ремонта материалы и оборудование.

Отключение света в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине еще долго продлятся отключения света. На стабилизацию энергосистемы уйдут не только недели, но и месяцы. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Также ранее в Раде отмечали, что если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. Но энергетики работают над тем, чтобы отключение света составляло всего по несколько часов утром и вечером.

В "ДТЭК Киевская электросеть" сообщали, что после масштабных обстрелов российских оккупантов система отечественной энергетики подверглась разрушению беспрецедентного уровня.

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