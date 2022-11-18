'Запад использует легкое принуждение': Арестович пояснил, возможны ли переговоры с РФ

Арестович объяснил, возможны ли переговоры с РФ/ УНИАН

По состоянию на сейчас переговоры Украины с Россией насчет войны невозможны. Однако Запад использует "легкое принуждение", чтобы склонить Украину к этим переговорам.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с блогером и правозащитником Марком Фейгиным. Он отмечает, что в Украине по состоянию на это время нет политика, который бы пошел на эти переговоры.

Арестович отметил, что заявления ряда западных деятелей указывают на то, что Украину с "легким принуждением" пытаются склонить к переговорам. Одним из таких примеров являются заявления председателя Объединенного комитета руководителей штабов американской армии Марка Милли.

Но советник главы ОП выразил уверенность, что у западных политиков не получится заставить Украину пойти на переговоры со страной-агрессором РФ.

"Не существует в Украине политика, который сейчас мог бы пойти на переговоры", – отмечает советник ОП.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины, вероятно, завершится за столом переговоров. Однако всё решится на поле боя. Боевые действия прекратятся, если Москва и Путин остановят свою агрессивную войну. Если украинский народ прекратит борьбу, его государство потеряет свой суверенитет и независимость.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия еще не готова к миру в Украине. Она не готова вывести войска с украинских территорий. Но страна-агрессор должна уйти из Украины, это единственный способ вернуть на украинские территории мир, подчеркнули в ЕС.

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