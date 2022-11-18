ВСУ сбили в небе над Киевом крылатую ракету с имитатором ядерной боеголовки - СМИ

В армии РФ критически низкий запас ракет / Facebook/PvkZahid / УНИАН

Вооруженные силы Украины 17 ноября сбили в небе над Киевом российскую ракету X-55, в которой вместо боевой части был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки. Это может свидетельствовать о том, что в РФ сейчас критически низкий запас крылатых ракет.

Об этом сообщает военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники.

"Это была крылатая ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части. Вместо БЧ в этой рашистской ракете был "прикручен" блок, выступавший имитатором ядерной боевой части. Проще говоря – для этого удара орки взяли как минимум одну Х-55 из своего "ядерного арсенала", "открутили" с этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку", и так и отстреляли по Украине. Хотя не будем исключать, что по мере развития событий таких ракет сегодня окажется как минимум несколько", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, обычно Россия применяет для ударов по Украине ракеты типа Х-555 – это "неядерное" модификация ракеты Х-55, переделана под обычную боеголовку с "классической" взрывчаткой. А вот именно Х-55 - это советская ракета, которая изначально разрабатывалась именно как носитель ядерного оружия.

Отмечается, что это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет у русских исчерпывается и подходит к показателю критического для самого Кремля.

Напомним, ранее российский оппозиционный политик, который в 2019 году получил украинское гражданство, депутат Госдумы РФ 2007-2016 лет Илья Пономарев заявлял, что за почти девять месяцев полномасштабной войны российские войска выпустили тысячи ракет по Украине. Это привело к тому, что количество ракет в оккупационной армии уменьшилось до критического уровня. В ход уже даже пошли советские зенитно-ракетные системы С-300.

Как отметил военный эксперт и полковник ВСУ Петр Черник, у России остались в основном оружие и боекомплект производства СССР. Производить новое агрессоры сейчас не могут из-за масштабных санкций. По его мнению, военно-промышленный комплекс России постоянно деградирует. По данным Черника, в прошлом году российские летчики получили 21 самолет, а в нынешнем – 10.

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