Обломки ракеты убили женщину возле могилы ее мужа: на Киевщине нашли жертву ракетной атаки

На Киевщине на кладбище нашли жертву ракетной атаки/ УНИАН

На Киевщине нашли еще одну жертву ракетного удара России по Украине, который произошел во вторник, 15 ноября.

Обломки российской ракеты убили 69-летнюю женщину, которая пришла на кладбище навестить своего умершего мужа. Об этом сообщает глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram.

Жительница села Плесецкое получила смертельное ранение обломками ракеты.

"Вражеская ракета убила жительницу села Плесецкое. К сожалению, всё же есть погибшие в результате вчерашнего ракетного обстрела оккупантов. Во время воздушной атаки 69-летняя женщина находилась на кладбище, чтила память мужа и погибла из-за смертельное ранение осколками ракеты. Выражаю соболезнования близким погибшей. В который раз подчеркиваю, что во время воздушной тревоги надо находиться в укрытиях!", – подчеркнул Небытов.

Массированная ракетная атака по Украине 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты массово атаковали Украину ракетами. Захватчики атаковали ракетами большое количество украинских регионов. Во многих областях прогремели взрывы. В некоторых городах после "прилетов" погас свет. Сообщалось, что оккупанты попали в три жилых дома в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это была самая массовая ракетная атака оккупантов.

"85 ракетных ударов выпущено по Украине, в наших городах, в большинстве своем по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется", – отметил президент.

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