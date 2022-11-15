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Россия атаковала Киев ракетами: попали в три жилых дома

15 ноября 2022, 15:56

В Киеве удалось сбить сразу четыре ракеты оккупантов, при этом оккупанты ударили в три жилых дома.

Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве / скриншот

15 ноября в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева.

Как сообщает мэра Киева Виталий Кличко, еще несколько ракет сбили системы ПВО.

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий", - написал он.

Между тем Киевская городская военная администрация сообщает, что в столице были сбиты четыре ракеты.

ракетный удар по Киеву

Кличко сообщил о еще одном попадании ракеты по жилому дому в Киеве.

ракетный удар по Киеву

Опасность нового массированного ракетного удара по Украине

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что, понятно, результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, 11 ноября сообщал, что Путин планирует нанести массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Несколько человек из приближенных президента России Владимира Путина якобы пытаются его уговорить отменить или перенести ракетный удар по Украине.

Позже Игнат отмечал, что Россия не откажется от своих намерений нанести ракетный удар. Российские оккупанты будут терроризировать украинский народ и пытаться уничтожить объекты критической инфраструктуры. Однако точную дату таких ракетных ударов невозможно назвать, есть разные прогнозы от разных аналитиков.

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