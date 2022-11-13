РФ готовится к массированному обстрелу Украины: в ВСУ рассказали, когда его ожидать

Россия готовится к массированному ракетному удару / коллаж фото Reuters, pixabay.com

Российские оккупанты готовятся к массированному ракетному обстрелу Украины. Атака может произойти не только в понедельник, но и в любой другой день. Об этом в эфире FreeДом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он добавил, что Россия не откажется от своих намерений нанести ракетный удар. Российские оккупанты будут терроризировать украинский народ и пытаться уничтожить объекты критической инфраструктуры.

Однако точную дату таких ракетных ударов невозможно назвать, есть разные прогнозы от разных аналитиков.

Российские оккупанты во время атаки могут использовать крылатые ракеты и ударные беспилотники, говорит Игнат.

"Знаем, что в море сейчас вышли и носители "Калибров", которые раньше вывели. Поэтому обстрелов можно ждать в любое время", - добавили в ВСУ.

Поставки ПВО и ЗРК Украине

Напомним, ранее Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают больше половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронах - гораздо выше", - отметил Резников.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

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