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Режим Путина рухнет, запустится сценарий СССР: Яковенко рассказал, как распадется Россия

13 ноября 2022, 16:08

Противостояние между главой Кремля Владимиром Путиным и оккупационной армией РФ может достичь критической точки, считает журналист Игорь Яковенко.

Путин, Россия
Путин подписал указ, которым "заставил" глав регионов РФ создавать собственные армии - журналист / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Регионы России начнут самостоятельную политическую игру после того, как федеральный центр во главе с Владимиром Путинем развалится. Повторится сценарий распада СССР – национальные республики и другие регионы будут выходить из состава российского государства. Об этом заявил российский журналист, оппозиционный политик Игорь Яковенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что российские регионы начнут самостоятельную политическую игру в том случае, если центральная власть в Москве начнет валиться.

"Регионы в России обязательно начнут самостоятельную игру после того, как федеральный центр повалится. Путин одним из своих последних указов предписал губернаторам создавать отряды территориальной обороны. Фактически речь идет о том, что Путин заставил их формировать собственные армии. Они становятся баронами со своими гвардиями. Конечно, главы субъектов федерации очень захотят отделиться. Не могу представить ни одного руководителя региона, который не мечтал бы стать самостоятельным властителем", - считает Яковенко.

По его словам, Россия может повторить путь СССР – местные элиты развалят федеративное государство, поскольку им выгодно быть самостоятельными игроками, а не зависимыми от центра субъектами.

"Вспомним, как распадался СССР – события происходили точно так же. Большинство жителей Советского Союза не поддерживали идею распада. В том числе, и в национальных республиках. Однако заинтересованы в этом были, прежде всего, местные элиты. В частности, первые секретари Центральных комитетов Компартий советских республик. Им надоело ездить в Кремль, кланяться, принимать какого-нибудь задрипаного инструктора ЦК КПСС в качестве посланника белого господина, носить ему подарки. Зачем это нужно, когда у них появилась возможность стать самостоятельными властителями, ханами, президентами и т.д.", - отметил политик.

Как полагает журналист, когда конфликт Путина и генералов достигнет максимального уровня, архитектура власти в РФ посыплется. Национальные республики и другие регионы будут выходить из состава российского государства.

"Аналогичная ситуация произойдет и в России. Все посыпется. В первую очередь национальные республики, среди которых Татарстан и Якутия. Речь идет также и о Северном Кавказе. За ними последуют сибирские, дальневосточные и уральские регионы. Для этого нужно, чтобы федеральный центр просел. Противостояние между армией и Путиным должно достичь критической точки", - подчеркнул Игорь Яковенко.

Напомним, российский журналист Игорь Яковенко также заявил, что после освобождения армией Украины Херсона, Донбасса и Крыма в России может разразиться серьезный политический кризис. По его мнению, может наступить смута, которая завершится окончательным развалом государства.

К слову, российский оппозиционер Леонид Гозман ранее назвал два возможных сценария в России: распад государства, который будет сопровождаться войной всех против всех, или дворцовый переворот.

Во втором случае будет назначен преемник Путина, которому поставят задачу вывести войска из Украины.

Смотрите полную версию интервью Игоря Яковенко Главреду

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