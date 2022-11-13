После освобождения ВСУ Херсона, Донбасса и Крыма Россия окончательно развалится – Яковенко

Между Путиным и генералами произошел серьезный раскол, который может привести к остром кризису - Яковенко / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters, УНИАН

Освобождение силами обороны Украины Херсона, Донецка, Луганска и Крыма приведет к серьезному политическому кризису в России. Напряжение будет нарастать. В ситуации, когда уже есть конфликт между генералами и главой Кремля Путиным, в стране может начаться новая смута, которая приведет к ее распаду. Об этом заявил российский журналист, оппозиционный политик Игорь Яковенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что решающие события на войне России против Украины произойдут в 2023 году. Путин может воевать даже после потери всех важных территорий – снабжать войска оккупантов способны Иран и Северная Корея. Однако в военную логику могут вмешаться политические аспекты, которые все решат.

По его словам, деоккупация ВСУ Херсона, Донбасса и Крыма приведет к серьезнейшему политическому кризису в России. После этого может начаться новая смута, которая завершится окончательным развалом российского государства.

"Но существует еще и политическая линия – если она вмешается в военную логику, может приблизиться завершение войны. Дело в том, что освобождение Херсона, Донбасса, а тем более Крыма, обернется очень серьезным политическим кризисом внутри России… В случае освобождения Украиной оккупированных территорий политический кризис в России будет нарастать, а надпись на лбу Путина о том, что царь ненастоящий, станет все больше пробиваться. В условиях, когда есть трещина между Путиным и армией, а силовая поддержка Путина ослабла, возможно, в России начнется новая смута. Думаю, что в России будет смута, которая завершится, скорее всего, третьим окончательным этапом развала Российской империи. Подобное развитие событий мне кажется не единственным, но наиболее вероятным сценарием", - подчеркнул Игорь Яковенко.

Война России против Украины

10 ноября спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области.

Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях идут тяжелые бои.

11 ноября армия Украины вошла в Херсон. Местные жители с радостью встретили спецподразделения ВСУ. В городе появились украинские флаги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет.

Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение задач потребуется время.

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