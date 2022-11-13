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После освобождения ВСУ Херсона, Донбасса и Крыма Россия окончательно развалится – Яковенко

13 ноября 2022, 14:05

Главные события на войне в Украине могут произойти в 2023 году, политическая логика способна вмешаться в военную, и тогда все решится, считает Игорь Яковенко.

Путин, ВСУ, войска РФ
Между Путиным и генералами произошел серьезный раскол, который может привести к остром кризису - Яковенко / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters, УНИАН

Освобождение силами обороны Украины Херсона, Донецка, Луганска и Крыма приведет к серьезному политическому кризису в России. Напряжение будет нарастать. В ситуации, когда уже есть конфликт между генералами и главой Кремля Путиным, в стране может начаться новая смута, которая приведет к ее распаду. Об этом заявил российский журналист, оппозиционный политик Игорь Яковенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что решающие события на войне России против Украины произойдут в 2023 году. Путин может воевать даже после потери всех важных территорий – снабжать войска оккупантов способны Иран и Северная Корея. Однако в военную логику могут вмешаться политические аспекты, которые все решат.

По его словам, деоккупация ВСУ Херсона, Донбасса и Крыма приведет к серьезнейшему политическому кризису в России. После этого может начаться новая смута, которая завершится окончательным развалом российского государства.

"Но существует еще и политическая линия – если она вмешается в военную логику, может приблизиться завершение войны. Дело в том, что освобождение Херсона, Донбасса, а тем более Крыма, обернется очень серьезным политическим кризисом внутри России… В случае освобождения Украиной оккупированных территорий политический кризис в России будет нарастать, а надпись на лбу Путина о том, что царь ненастоящий, станет все больше пробиваться. В условиях, когда есть трещина между Путиным и армией, а силовая поддержка Путина ослабла, возможно, в России начнется новая смута. Думаю, что в России будет смута, которая завершится, скорее всего, третьим окончательным этапом развала Российской империи. Подобное развитие событий мне кажется не единственным, но наиболее вероятным сценарием", - подчеркнул Игорь Яковенко.

Война России против Украины

10 ноября спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил о том, что ВСУ продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области.

Враг пытается контратаковать и несет большие потери. По его словам, на Авдеевском, Бахмутском и Сватовском направлениях идут тяжелые бои.

11 ноября армия Украины вошла в Херсон. Местные жители с радостью встретили спецподразделения ВСУ. В городе появились украинские флаги.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никакой заморозки войны после освобождения Херсона не будет.

Украина настроена освободить все свои территории. Однако на выполнение задач потребуется время.

Смотрите полную версию интервью Игоря Яковенко Главреду

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ВСУ новости Херсона Игорь Яковенко новости Крыма новости Донбасса война России и Украины
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