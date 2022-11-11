"Вы не скроетесь, мы вас все равно найдем": Зеленский назвал войскам РФ в Херсоне условие спасения

Российские оккупанты в Херсоне переоделись в гражданскую одежду и пытаются скрыться от сил обороны Украины, которые ранее вошли в город.
Для коллаборантов и оккупантов России в Херсоне единственным вариантом спасения является добровольная сдача в плен. Как бы они не прятались, ВСУ их все равно найдут. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В своем вечернем обращении в пятницу, 11 ноября, он сказал о том, что российским военным и их пособникам, которые переоделись в гражданское и прячутся в Херсоне, лучше всего добровольно сдаться в плен.
По словам гаранта, у них нет другого варианта – ВСУ в любом случае их найдут. Поэтому скрыться не удастся.
"Хочу отдельно отметить для солдат-наемников и коллаборантов, брошенных в Херсоне и других городах юга. Единственный шанс выжить – сдаться в украинский плен. Мы гарантируем отношение к вам согласно международным нормам. И тем русским военным, которые переоделись в гражданское и где-то там прячутся, хочу сказать, что вы не скроетесь, мы вас все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в плен – это единственный вариант для всех оккупантов", - подчеркнул Владимир Зеленский.
ВСУ вошли в Херсон
Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.
В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.
В разведке призвали оккупантов сдаваться во избежание гибели.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российской оккупационной армии удалось убежать с правобережья Херсонской области на левый берег Днепра.
По словам Арестовича, пленных оказалось мало. Впрочем, ВСУ досталось много трофеев.
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