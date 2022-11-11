Россия повторит судьбу СССР: она окончательно развалится, преемника Путина не будет – Яковенко

Россию ждет распад, преемника Путина не будет – Яковенко / Коллаж Reuters, YouTube, скриншот видео Facebook И. Яковенко

В Кремле обостряется борьба за влияние на ключевые процессы в стране-агрессоре России. В первую очередь, идут разборки по поводу провалов российских войск, которые потерпели неоднократные болезненные поражения в боях с армией Украины. Ситуация сопровождается обвинениями в адрес министерства обороны РФ и боевых генералов.

Критика военных порой прорывается даже в эфиры пропагандистского телевидения, где нет места случайным сюжетам. Режим Владимира Путина, который до недавних пор считался "монолитным", испытывает серьезные проблемы.

В интервью Главреду российский оппозиционный политик, журналист Игорь Яковенко рассказал о роли Кириенко, Кадырова и Пригожина в борьбе за Кремль, распаде РФ, возможностях России затянуть войну против Украины, последствиях освобождения Херсона, Донбасса и Крыма и сценарии смуты с элементами гражданской войны в России.

Как будут в дальнейшем развиваться события на войне России против Украины? ВСУ нанесут новые удары, в результате которых войска РФ окончательно рухнут или Москва будет всеми силами затягивать войну?

Это многожильный кабель со встречным движением. ВСУ сейчас стремятся не зачистить какую-либо территорию, а уничтожить как можно больше российских войск. Задача выполняется в Херсоне и по всей линии фронта.

Происходит столкновение двух ценностей. Для России территории всегда были главной ценностью. Москве было наплевать на людей, человек для нее был совершенно не важен. Главное – захватить как можно больше территорий, что подтверждают действия войск РФ на Донецком направлении.

Украина стала европейской страной. Для Запада и современной цивилизации человек на первом месте. Люди – ключевая ценность. Киев на войне пытается уничтожить главную ценность противника, чтобы Путину нечем было воевать.

Когда сталкиваются эти две тактики, возникает проблема.

Путин заинтересован в том, чтобы война затягивалась. У России в три раза больше население, чем в Украине, и много ресурсов. Боеприпасы ей поставляет Северная Корея. В КНДР высокий уровень милитаризации – боеприпасов хватит надолго. Это старые виды вооружений – хуже оружия НАТО – но их можно применять на поле боя и наносить максимальный урон. Помогает России оружием Иран – в большом количестве идут поставки беспилотников. Видимо, сейчас начнутся поставки очень эффективных баллистических ракет. Иранские ракеты уступают американским аналогам, но они летают и наносят удары. К тому же их очень трудно сбивать. Ресурсы у России есть.

Кроме того, у Путина 25-миллионный мобилизационный ресурс. Россия не может отправить столько призванных на войну из-за проблем с мобилизационной инфраструктурой. Однако Москва способна отправлять воевать по 150 000 человек в месяц. Даже если это не 25 миллионов, а хотя бы 15 миллионов человек, посчитайте, сколько еще месяцев может продолжаться война.

Серьезный ресурс, конечно.

Да, это серьезный ресурс, и он никуда не делся. Конечно, люди будут избегать мобилизации – в первый же месяц более 700 тысяч человек пересекли границу РФ. Люди не хотят ни воевать, ни умирать, ни убивать. Несмотря на выезд лиц, которые пытаются уклониться от мобилизации, Россия может проводить мобилизационные мероприятия.

Для того чтобы война не затянулась, Украине нужны современные виды вооружений. Понадобится оружие, которое может уничтожать военную инфраструктуру, в том числе, и на территории России. Без этого выиграть войну невозможно.

В текущей ситуации Путину не удастся победить Украину, однако и Киев не сможет одержать победу над Москвой. Россия по-прежнему обладает преимуществом в дальнобойном оружии. К сожалению, это приводит к затягиванию войны в интересах Путина. Поэтому сейчас все зависит от более решительной западной помощи.

Можем ли мы прогнозировать, когда и в какие сроки закончится война?

Мы живем в мире вероятностей – существует очень много факторов, каждый из которых может существенно изменить ситуацию. В подобном положении любой прогноз становится безответственным делом.

Я полагаюсь на мнения военных экспертов. Отмечу прогноз главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного. Он спрогнозировал, что решающие события произойдут в 2023 году. Возможно, это мрачный прогноз, однако сценарий соответствует военной линии и логике.

Если рассуждать с позиции военной логики, Путин, к примеру, может и дальше воевать, даже после деоккупации Херсона, Донецка, Луганска и Крыма. Российская армия не исчезнет – остается большой мобилизационный ресурс и много боеприпасов. Если не хватит – подкинут Ким Чен Ын или Иран, у которых серьезные возможности. В России есть достаточное количество и баллистических ракет стратегического значения. Может быть пролито еще много крови.

Но существует еще и политическая линия – если она вмешается в военную логику, может приблизиться завершение войны. Дело в том, что освобождение Херсона, Донбасса, а тем более Крыма, обернется очень серьезным политическим кризисом внутри России. Многие люди уже в недоумении – особенно генералы, которых пытаются сделать крайними. Генералы с самого начала были против войны, это доказано. Именно генералы – это главная партия мира и голуби в России. Они понимали, что эту войну выиграть невозможно, а проиграть очень легко. В неудачах на войне против Украины все винят генералов. Первая "голова" – генерала Лапина – уже принесена Путину. Его считают ответственным за поражения.

В случае освобождения Украиной оккупированных территорий политический кризис в России будет нарастать, а надпись на лбу Путина о том, что царь ненастоящий, станет все больше пробиваться. В условиях, когда есть трещина между Путиным и армией, а силовая поддержка Путина ослабла, возможно, в России начнется новая смута.

Смута – это состояние, которое периодически возникает в русской истории. Речь идет о событиях начала XVII века, Первой русской революции 1905-1907 годов, Октябрьском перевороте 1917 года, который также повлек за собой смуту и т.д. Среди отличительных особенностей смуты самозванство и элементы гражданской войны.

Думаю, что в России будет смута, которая завершится, скорее всего, третьим окончательным этапом развала Российской империи. Подобное развитие событий мне кажется не единственным, но наиболее вероятным сценарием.

Сейчас мы наблюдаем и пытаемся разобраться – началась ли борьба за Кремль или мы видим только ее зачатки? На первый план выходят такие персонажи, как Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, Сергей Кириенко. Похоже, они начинают играть в свою игру. Насколько каждый из них – самостоятельный игрок? Какие цели они перед собой ставят?

Кадыров, Пригожин и Кириенко полностью зависимы от Путина. Сегодня они лишь отчасти самостоятельные игроки. Путину достаточно прищурить один глаз и каждый из них исчезнет.

Пригожин и Кадыров находятся на достаточно длинном поводке. Однако их потенциал зависит не только от близости к Путину – у обоих есть собственные армии.

Наличие собственной армии – особенно в условиях войны и надвигающейся смуты – очень важный фактор. Мао Цзедун говорил: "Винтовка рождает власть". Так происходит не всегда, но в нынешней обстановке она действительно является источником власти. Кадыров и Пригожин сейчас выполняют поручения Путина и являются путинскими боевиками. Это типичное положение вещей перед смутой, когда всякие Малюты Скуратовы и прочие опричники натравлялись Иваном Грозным на земщину.

Иван Грозный своевременно уничтожил опричнину, когда она стала поднимать головы и представлять для него опасность. Сталин в таких случаях применял НКВД. А вот у Путина сейчас таких ресурсов нет. Опричники Путина заглядывают ему за спину и думают о послепутинском периоде, когда надо будет как-то дальше жить.

Сегодня Пригожин и Кадыров демонстрируют очень осторожные, но уже федеральные амбиции. Пригожин создает свою сеть и центры. Первый центр появился в Питере – центр ЧВК Вагнер. Теперь он заявил, что собирается создавать их по всей России. Кадыров создал очень успешный университет спецназа, через который прошли очень многие региональные представители не только Чечни, но и других российских регионов. И это серьезное влияние.

Кириенко обеспечил Кадырову и Пригожину фантастический уровень присутствия в медиа. Сегодня Кадыров абсолютный лидер по присутствию в СМИ. У него есть и своя сильная пиар-служба. У Пригожина, в свою очередь, мощнейшая фабрика троллей – по сути, серьезный медийный холдинг.

Вот такая мощная группировка представителей партии войны. Как ни удивительно, генералы – это партия мира в России, а, казалось бы, либерал Кириенко, который когда-то возглавлял партию Союз правых сил и пришел в федеральную политику по приглашению Немцова, превратился в одного из самых главных ястребов и фронтменов партии войны. Он серьезно поддерживает Пригожина и Кадырова – видимо, рассчитывает на свое политическое будущее после Путина.

Как я понимаю, конфликт между российскими генералами и группой Пригожина-Кадырова-Кириенко будет усиливаться. Скажите, а какой расклад в этой борьбе может быть наиболее выгодным для Украины?

Максимальное обострение внутреннего конфликта в России – сегодня самый выгодный вариант для Украины. Кадыров и Пригожин очень легко скинули генерала Лапина. Но очевидно, что их целью был не Лапин, а генерал Герасимов – начальник Генштаба, по которому били, и продолжают бить прямой наводкой Пригожин и Кадыров.

Пригожин и Кадыров серьезно поддерживают Суровикина. Генерал Суровикин – полная бездарность. Герасимов – профессионал, но банда пока не может его настигнуть. Суровикин ничего не понимает в войне, но понимает в убийствах. Он выполняет приказы Путина. В частности, Путин командует ему не сдавать Херсон и губить даже 100 тысяч военных для удержания оккупированного города. Тем временем Украина долбит эту 40-тысячную группировку на правом берегу Днепра из РСЗО HIMARS.

Я исхожу из очень просто вещи. Чем больше в России разгорается смута, и чем больше Россия замыкается на своих внутренних проблемах, тем проще Украине отбивать российское наступление и очищать свою территорию от оккупантов. Поэтому Украина заинтересована, прежде всего, в том, чтобы смута разгоралась, а противостояние Путина и генералов усиливалось.

Генералы будут отвечать и сопротивляться, причем не только они, а вся армейская вертикаль. Бунт мобилизованных в Казани, где самым мягким выражением было "Шатай режим", тому подтверждение. Это ненависть не к режиму или Путину, а к ситуации.

Путину нужен 1 000 000 мобилизованных на фронте, однако мобилизационная инфраструктура не позволяет это реализовать. Она рассчитана только на 150 тысяч человек в месяц.

Войну никто не планировал. Путин пребывает в глубоком информационном бункере – в плену красненьких папочек, которые ему приносят. Интернетом не пользуется. Ему предоставляют сведения, согласно которым якобы нет никакой Украины, ее армии, а во главе государства, дескать, клоун. Мол, его по-хулигански пугнешь – он испугается и убежит. В Москве рассчитывали на бегство Зеленского.

Какие сценарии ждут Россию? Можем ли мы говорить о вероятности дворцового переворота, гражданской войны, распада государства?

Все подобные сценарии возможны, они являются составными элементами смуты. Могут быть проявления гражданской войны или внешнее вторжение. Китай после 20-го съезда партии будет ждать 2027 года, когда произойдет перевооружение его армии. Однако если произойдет распад России, Китай, который, судя по картам, претендует на целый ряд территорий на Дальнем Востоке и в Сибири, может пойти на сценарий вторжения.

Но такие события могут произойти позже, сейчас Китай не будет ни на кого нападать. Но если РФ будет распадаться, куски государства заинтересуют не только китайцев, но и других соседей. Это вполне реальная перспектива.

Впрочем, учитывая, что мы живем в мире вероятностей, есть и другие варианты. После Путина власть в России может перехватить хунта. Вряд ли она надолго ее удержит, но сценарий существует.

При этом нельзя исключать возможность того, что Путин сможет удержаться у власти. Также невозможно точно прогнозировать, что россияне сдадут Херсон, после чего Путин потерпит поражение.

А как на борьбу в Кремле реагируют регионы в России? Могут ли они начать самостоятельную политическую игру?

Регионы в России обязательно начнут самостоятельную игру после того, как федеральный центр повалится. Путин одним из своих последних указов предписал губернаторам создавать отряды территориальной обороны. Фактически речь идет о том, что Путин заставил их формировать собственные армии. Они становятся баронами со своими гвардиями.

Конечно, главы субъектов федерации очень захотят отделиться. Не могу представить ни одного руководителя региона, который не мечтал бы стать самостоятельным властителем.

Вспомним, как распадался СССР – события происходили точно так же. Большинство жителей Советского Союза не поддерживали идею распада. В том числе, и в национальных республиках. Однако заинтересованы в этом были, прежде всего, местные элиты. В частности, первые секретари Центральных комитетов Компартий советских республик. Им надоело ездить в Кремль, кланяться, принимать какого-нибудь задрипаного инструктора ЦК КПСС в качестве посланника белого господина, носить ему подарки. Зачем это нужно, когда у них появилась возможность стать самостоятельными властителями, ханами, президентами и т.д.

Аналогичная ситуация произойдет и в России. Все посыпется. В первую очередь национальные республики, среди которых Татарстан и Якутия. Речь идет также и о Северном Кавказе. За ними последуют сибирские, дальневосточные и уральские регионы. Для этого нужно, чтобы федеральный центр просел. Противостояние между армией и Путиным должно достичь критической точки.

Кто может стать преемником Путина: кто-то из его окружения или какой-либо "мистер Х"? Ведь Путин в свое время тоже не был фаворитом, но стал президентом и уже длительное время находится на своем посту.

Преемника у Путина не будет. Повторения сценария позднего Ельцина ждать тоже не следует. На его совести было много всего. Но Ельцин и его окружение понимали, что поступков, которые относились бы к уголовно наказуемым на государственном и международном уровне, у него практически не было. Да, была война в Чечне и неприятные ситуации в плане законодательства.

Ельцин и его окружение знали – достаточно поставить преемником человека, которого они считали надежным хранителем традиции и все должно быть в порядке.

У Путина другая ситуация. Совершенные им преступления привели к тому, что если он передаст кому-то власть, его жизнь перестанет стоить даже копейку. Даже в том случае, если он передаст ее самому послушному и надежному человеку. У преемника появится желание в чем-то обвинить Путина. Впрочем, это традиция – когда во всем обвиняют предшественника. Хрущев обвинял Сталина, Брежнев – Хрущева, Горбачев – Брежнева, а Ельцин Горбачева. Путин тоже так сделал – лично он Ельцина не обвиняет, однако через слово говорит о проклятых 1990-х. Во всем обвиняется предшественник.

Путин понимает – он будет либо убит, либо отдан под суд. Если он передаст власть преемнику, то новый лидер, который примет управление страной в условиях поражения в войне с Украиной, санкций и в глубокой изоляции, в первую очередь будет обвинять во всем Путина.

Поэтому преемника не будет. Произойдет смута – власть начнет падать, причем маловероятно, что она достанется одному человеку. Путин за 22 года у власти провел кадровые чистки и теперь нет никакой фигуры с политической мускулатурой, которая могла бы в одиночку подхватить падающую власть. Никто не воспримет одного человека, в том числе, тех же Патрушева, Мишустина и других.

Возможно, власть в России окажется у хунты. Впрочем, вряд ли она долго сможет управлять государством, поскольку там серьезные противоречия. Главное, в условиях отсутствия поддержки власти со стороны силовиков, начнут работать центробежные тенденции.

Вот здесь и начнется смута – с развалом и элементами гражданской войны. Вероятность распада Российской империи достаточно велика.

Путин уже запустил эти процессы. Победа Украины в войне станет решающим фактором. Первая мировая война запустила процесс уничтожения Российской империи в 1917 году. Поражение в Японской войне привело к Первой русской революции. Проигрыш в Крымской войне обернулся изменением курса Российской империи и сменой царя. Правда, в данном случае это произошло опосредовано.

Вот такая история. Поражение – плохая штука для русской власти.