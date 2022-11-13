Зеленский решит, когда говорить с РФ – освобождение Херсона ничего не меняет – Генштаб Британии

Решение по переговорам с Россией принимает только Зеленский - Генштаб Британии / Коллаж Офис президента, Reuters

На Западе должны понимать и признавать, что президент Владимир Зеленский сам будет решать, когда Украине наступит наиболее подходящий момент для переговоров с Россией. Освобождение Херсона не влияет на вопросы, связанные с потенциальным диалогом. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Великобритании, адмирал Тони Радакин.

В интервью BBC он рассказал о том, что решение по возможному диалогу Украины с Россией остается за Зеленским. Именно он определит, когда для украинской нации будет наиболее выгодно вести диалог с Москвой.

"Мы должны проявлять уважение и признать, что именно президент Владимир Зеленский будет определять для своей нации, когда будет подходящий момент для переговоров", - отметил Радакин.

Также Тони Радакин подчеркнул, что "освобождение Херсона в этом контексте не имеет никакого значения", а официальный Лондон продолжит оказывать поддержку украинскому государству.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский 10 ноября заявил, что Украина готова говорить с Россией.

Однако это уже должно быть другое государство, которое признает себя оккупантом. По его словам, от Путина нет никакого конструктива – он говорит языком ультиматумов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Россия еще не созрела для переговоров с Украиной и выводу войск с нашей территории.

Как полагает чиновник, реальный диалог может начаться после того, как ВСУ освободят Донецк или Луганск.

Глава делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что диалог с Москвой после успехов ВСУ на южном фронте не актуален. Киев готов разговаривать только в том случае, если будут выполнены условия, среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, возмещение ущербов, наказание преступников и гарантии ненападения России в будущем.

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