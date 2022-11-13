"Загребли и ослов, и белок": появилось видео кражи енотов из зоопарка Херсона командованием ВС РФ

Российское командование собственноручно крало енотов из зопарка Херсона/ скрин

Российские захватчики во время побега из Херсона пытались украсть всего и побольше. Они даже вывозили с собой животных из местного зоопарка.

Сначала российская пропагандистка Анна Долгарева писала в соцсетях, что якобы сейчас единственная хорошая новость для российской стороны в том, что ее друг во время бегства из Херсона "успел похитить енота из Херсонского зоопарка". Слова Долгаревой процитировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

А позже в сети появилось и видео с подтверждением. В видеоролике видно, как российские оккупанты ловят в вольере енотов и "пакуют" их в клетки, чтобы забрать с собой.

При этом енота в кадре видео ловит не простой российский солдат, а представитель военного командования захватчиков.

Факт похищения енотов и других животных подтвердил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

"Стоит уточнить, что енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-то глупый солдат, а именно российское командование. В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок", – написал Тодорчук в Facebook.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты, убегая из временно оккупированного Херсона, украли детский паровозик. В него они загрузили другие украденные у украинцев вещи. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видна колонна бусов, между которыми на буксире транспортируется детский паровозик.

Напомним, блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в Кремле так боялись гнева россиян из-за ухода оккупантов из Херсона, что начали говорить о возможном отходе войск еще месяцем ранее – чтобы потом это не стало шоком.

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