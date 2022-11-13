"Звон плывет, плывет над Россией": в Киево-Печерской лавре молятся за российских оккупантов

В Киево-Печерской лавре на 9-м месяце войны молятся за Россию/ УНИАН, скрин

В Киево-Печерской лавре УПЦ МП даже после почти девяти месяцев полномасштабной войны РФ против Украины продолжают молиться за Россию.

Недавно в стенах одного из храмов Лавры посетители услышали, как хор пел песню о "пробуждении России" и "матушке Руси". Об этом написал священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян в Facebook.

"Меня также удивляют люди, которые проходят мимо, слышат это всё, и – молчат. Неужели не екает сердце и не болит душа от того, что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, на Харьковщине и на других временно оккупированных территориях??? Люди, пока вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкви" оккупанта?!", – написал отец Михаил.

Он отметил, что в храме пели песню, в которой звучат слова "Звон плывет, плывет над Россиею, Пробуждается Матушка – Русь".

"Видео получил от выпускника КПБА, который с друзьями зашел в храм Всех святых печерских в Лавре", – добавил священник.

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Напомним, в Полтавской области настоятель собора УПЦ МП повторил нарративы российской пропаганды, заявив, что в Украине идет не война, а "спецоперация". Подобные слова священнослужитель решился озвучить матери защитника Украины, который считается пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка забеременела от российского оккупанта, а священник УПЦ МП призвал ее не делать аборт. Священник Московского патриархата настойчиво говорил, что надо рожать.

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