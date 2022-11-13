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Второе место по меткости в мире: снайпер НГУ ликвидировал оккупанта с дистанции 2710 м

13 ноября 2022, 13:19

Рекордный выстрел украинского нацгвардейца зафиксировали Вооруженные силы Украины.

Второе место по меткости в мире: снайпер НГУ ликвидировал оккупанта с дистанции 2710 м
Украинский снайпер приблизился к мировому рекорду/ Reuters

Украинский снайпер вплотную приблизился к мировому рекорду, ликвидировав на фронте российского оккупанта с расстояния 2710 метров.

Теперь в рейтинге самого дальнего боевого снайперского выстрела украинский воин занимает второе место в мировом рейтинге. Это подтверждено командованием Вооруженных сил Украины, сообщает СтратКом ВСУ.

Известно, что меткий стрелок является спецназовцем из подразделения "Омега" Национальной гвардии Украины.

На первом месте в мировом рейтинге продолжает находиться канадский снайпер, который во время выполнения задания в Ираке попал на расстояние 3540 метров.

Второе место к этому времени принадлежало британцу Крейгу Харрисону, стрелявшему на дистанцию 2475 метров.

Снайпер
Снайпер НГУ ликвидировал оккупанта с дистанции 2710 метров/ скрин

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины ударили по месту расположения российских оккупантов в Херсонской области. Точный удар был нанесен в районе населенного пункта Днепряны. В здании на момент удара находились до 500 российских захватчиков. В результате оккупанты вывозили оттуда погибших захватчиков грузовиками, а многих раненых отвезли в ближайший госпиталь.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили 529 оккупантов РФ, которые были отправлены на передовую из села Валуй Белгородской области. Родственники оккупантов, которые находятся в восточной части Украины, уже знают о катастрофических потерях.

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