Второе место по меткости в мире: снайпер НГУ ликвидировал оккупанта с дистанции 2710 м

Рекордный выстрел украинского нацгвардейца зафиксировали Вооруженные силы Украины.
Украинский снайпер вплотную приблизился к мировому рекорду, ликвидировав на фронте российского оккупанта с расстояния 2710 метров.
Теперь в рейтинге самого дальнего боевого снайперского выстрела украинский воин занимает второе место в мировом рейтинге. Это подтверждено командованием Вооруженных сил Украины, сообщает СтратКом ВСУ.
Известно, что меткий стрелок является спецназовцем из подразделения "Омега" Национальной гвардии Украины.
На первом месте в мировом рейтинге продолжает находиться канадский снайпер, который во время выполнения задания в Ираке попал на расстояние 3540 метров.
Второе место к этому времени принадлежало британцу Крейгу Харрисону, стрелявшему на дистанцию 2475 метров.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины ударили по месту расположения российских оккупантов в Херсонской области. Точный удар был нанесен в районе населенного пункта Днепряны. В здании на момент удара находились до 500 российских захватчиков. В результате оккупанты вывозили оттуда погибших захватчиков грузовиками, а многих раненых отвезли в ближайший госпиталь.
Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили 529 оккупантов РФ, которые были отправлены на передовую из села Валуй Белгородской области. Родственники оккупантов, которые находятся в восточной части Украины, уже знают о катастрофических потерях.
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