У Путина могут отобрать власть уже в ближайшие дни – Шейтельман

Российский диктатор не хочет никому отдавать свою власть, но его никто не будет спрашивать, считает политтехнолог/ Reuters, скрин

Президент РФ Владимир Путин может потерять свою власть уже в ближайшие дни. Диктатора уже начали "сливать" его соратники и окружение.

Такое мнение высказал писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман, пишет ТСН.uа Он отмечает, что окружению Путина придется принимать трудное решение.

"Его (Путина – ред.) ожидает нелегкая судьба, его явно должны лишить части полномочий, а возможно и всех полномочий", – считает политтехнолог.

При этом у диктатора уже никто не будет спрашивать его мнения по этому поводу, когда его будут свергать с "трона". По мнению политтехнолога, у главы Кремля отберут рычаги правления и запретят ему принимать решения. Также ему могут запретить общаться с политиками и другими странами.

"Я не верю, что Путин готов хоть кому-то отдать свою власть, вообще не верю абсолютно. Но у Путина можно забрать эту власть, его никто уже спрашивать не будет...", – отмечает Шейтельман.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказывал мнение, что в 2023 году в России будут искать виновных, но это будет не российский диктатор Владимир Путин. Вероятнее всего, это будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Коваленко считает, что российский диктатор Владимир Путин в следующем году проведет масштабную "чистку" в Министерстве обороны. К тому же апогеем этой чистки станет не просто устранение министра обороны Сергея Шойгу, а обвинение его в провале вторжения в Украину и судебный процесс.

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