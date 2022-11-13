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У Путина могут отобрать власть уже в ближайшие дни – Шейтельман

13 ноября 2022, 12:47

Российский диктатор не хочет никому отдавать свою власть, однако никто уже не будет спрашивать его согласия, убежден политтехнолог.

Владимир Путин, Михаил Шейтельман
Российский диктатор не хочет никому отдавать свою власть, но его никто не будет спрашивать, считает политтехнолог/ Reuters, скрин

Президент РФ Владимир Путин может потерять свою власть уже в ближайшие дни. Диктатора уже начали "сливать" его соратники и окружение.

Такое мнение высказал писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман, пишет ТСН.uа Он отмечает, что окружению Путина придется принимать трудное решение.

"Его (Путина – ред.) ожидает нелегкая судьба, его явно должны лишить части полномочий, а возможно и всех полномочий", – считает политтехнолог.

При этом у диктатора уже никто не будет спрашивать его мнения по этому поводу, когда его будут свергать с "трона". По мнению политтехнолога, у главы Кремля отберут рычаги правления и запретят ему принимать решения. Также ему могут запретить общаться с политиками и другими странами.

"Я не верю, что Путин готов хоть кому-то отдать свою власть, вообще не верю абсолютно. Но у Путина можно забрать эту власть, его никто уже спрашивать не будет...", – отмечает Шейтельман.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказывал мнение, что в 2023 году в России будут искать виновных, но это будет не российский диктатор Владимир Путин. Вероятнее всего, это будет министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Коваленко считает, что российский диктатор Владимир Путин в следующем году проведет масштабную "чистку" в Министерстве обороны. К тому же апогеем этой чистки станет не просто устранение министра обороны Сергея Шойгу, а обвинение его в провале вторжения в Украину и судебный процесс.

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