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Доверие к Путину падает, из-за потери Херсона в Кремле усиливается раскол – ISW

13 ноября 2022, 07:36

Путин поручил пропагандистам на государственных телеканалах преуменьшать последствия выхода из Херсона, но ряд его сторонников все равно в нем разочаровались.

Владимир Путин, Кремль
Из-за потери Херсона доверие к Путину в Кремле падает/ сайт Кремля, УНИАН

Из-за потери Россией Херсона в Кремле нарастает идеологический раскол. Провоенные деятели всё больше настроены против российского диктатора Владимира Путина, это влечет за собой уменьшение доверия к российскому президенту со стороны его сторонников.

Путину все труднее успокоить часть своего электората из-за того, что российские оккупанты неспособны достичь своих максимальных целей – свергнуть украинскую власть и захватить всю Украину. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Часть националистически настроенных российских пропагандистов, например, Владимир Соловьев, всё чаще давят на кремль требованиями не отступаться от их первоначальных целей в Украине. Соловьев призвал проводить в РФ полную мобилизацию и уволить некомпетентных чиновников после того, как российские захватчики бежали из Херсона.

Российскому диктатору нужно сохранить свою поддержку, поэтому он мог приказать некоторым пропагандистам подавить критику выхода военных РФ из Херсона. В ISW отмечают, что в новостях на государственных телеканалах в РФ преуменьшают последствия выхода из Херсона.

Крайние русские националисты теряют доверие к Путину, ведь сомневаются в его преданности российской идеологии.

Освобождение Херсона

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие неприятные сюрпризы могут ждать украинские войска в Херсоне. Главными неприятными сюрпризами для ВСУ будут огромные заминированные оккупантами городские пространства.

Министр обороны Британии Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России". Он отметил, что Кремль не достиг своих целей, а взамен получил международную изоляцию и унижения.

Напомним, Жданов отмечал, что после освобождения Херсон вряд ли станет безопасным городом – теперь наверняка будут артиллерийские дуэли через Днепр. Вместе с тем военный эксперт обратил внимание на то, что после освобождения Херсон теперь становится прифронтовым городом.

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