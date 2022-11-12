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Олег Жданов рассказал, какие неприятные сюрпризы могут ждать украинские войска в Херсоне

12 ноября 2022, 17:59

Как говорит военный эксперт Олег Жданов, все полностью заминированные оккупантами городские пространства Херсона, могут стать неприятным сюрпризы для ВСУ.

Жданов, Херсон
Олег Жданов рассказал, какие неприятные сюпризы могут ждать украинские войска в Херсоне / коллаж фото УНИАН и Суспильне

Главными неприятными сюрпризами для ВСУ в освобожденном Херсоне будут громадные заминированные оккупантами городские пространства. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Главными неприятными сюрпризами будут большие заминированные площади. А в условиях городской застройки процесс разминирования усложнен. Нам же предстоит разминировать не просто какие-то площади, а дома. Допустим, вполне могут быть заминированы высотные дома, если россияне устраивали в них огневые точки – там могут быть мины-ловушки и прочие сюрпризы. То есть предстоит проверить все этажи, пройтись по домам, административным зданиям. Даже заглянуть в канализационные люки – известно, что россияне их заваривали и, скорее всего, что-то минировали", ‒ подытожила она.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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