Олег Жданов рассказал, какие неприятные сюрпризы могут ждать украинские войска в Херсоне

Олег Жданов рассказал, какие неприятные сюпризы могут ждать украинские войска в Херсоне / коллаж фото УНИАН и Суспильне

Главными неприятными сюрпризами для ВСУ в освобожденном Херсоне будут громадные заминированные оккупантами городские пространства. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Главными неприятными сюрпризами будут большие заминированные площади. А в условиях городской застройки процесс разминирования усложнен. Нам же предстоит разминировать не просто какие-то площади, а дома. Допустим, вполне могут быть заминированы высотные дома, если россияне устраивали в них огневые точки – там могут быть мины-ловушки и прочие сюрпризы. То есть предстоит проверить все этажи, пройтись по домам, административным зданиям. Даже заглянуть в канализационные люки – известно, что россияне их заваривали и, скорее всего, что-то минировали", ‒ подытожила она.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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