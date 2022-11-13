Следующий год будет очень интересным в РФ, но Путина не тронут - эксперт

Против Шойгу в ближайшее время могут начать судебные процессы / Фото Reuters

В 2023 году в России будут искать виновных, но это будет не российский диктатор Владимир Путин. Вероятнее всего это будет министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом в интервью Главреду рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"С Путиным ничего не случится - его не тронут. Вместо этого россияне будут искать внутреннего виновника. Я не исключаю того, что этот процесс катализируется именно в 2023 году. И виновником номер один будет министр обороны РФ Сергей Шойгу", - сказал он.

По его словам, в России происходят интересные процессы экономического порядка.

"Например, Путин остановил госпрограмму вооружения, на которую из федерального бюджета России было выделено 20 триллионов рублей за 10 лет. Это была программа производства нового вооружения и снабжения его в армию. Кто ответственен за это? Конечно, министр обороны. Где эти 20 триллионов рублей и вооружения? Одна их часть - металлолом, уничтоженный в Украине, другая - трофеи, которые теперь находятся на вооружении ВСУ. Так почему все получилось так плохо, если на это выделили полтора годовых бюджета России?", - отметил Коваленко.

По его мнению, виновным будет именно Шойгу, и против него могут даже начать судебные процессы в ближайшее время.

"Поэтому 2023 год будет очень интересным", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, ранее Коваленко уже прогнозировал, что российский диктатор Владимир Путин в следующем году проведет масштабную "чистку" в Министерстве обороны. К тому же апогеем этой чистки станет не просто устранение министра обороны Сергея Шойгу, а обвинение его в провале вторжения в Украину и судебный процесс.

Отметим, Путин уже назначил "стрелочников", на которых он и "повесит" всю ответственность за провал российских оккупационных войск в Херсоне . По крайней мере, так можно трактовать свежее заявление путинского спикера Дмитрия Пескова.

"Это идея Суровикина и решение Шойгу", — заявил он.

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