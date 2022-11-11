'Царя никто не будет обвинять': Путин сделает Шойгу козлом отпущения за провалы в войне

Путин готовит чистку в Минобороны РФ / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин в следующем году проведет масштабную "чистку" в Министерстве обороны. К тому же апогеем этой чистки станет не просто устранение министра обороны Сергея Шойгу, а обвинение его в провале вторжения в Украину и судебный процесс.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, чистка генералов в 2022 году - это лишь разминка.

"Признаком этой подготовки стала приостановка госпрограммы производства оружия, на которую в течение 10 лет было выделено 20 триллионов рублей. Результатом же этой масштабной программы стало полное фиаско российской армии в Украине. Забавно, но согласно этой программе к 2020 году в российских войсках доля современного вооружения должна была вырасти до 70%. И Сергей Шойгу 20 января 2022 года в своем докладе сообщал, что доля современного оружия в российских войсках составляет 71,2%", - написал эксперт.

Он напомнил, что вторжение в Украину российская армия осуществляла на старой технике, с бумажными картами, а уже к концу весны начала пересаживаться на танки Т-62, которые не выпускаются с 1975 года. Сейчас россияне уже перешли на вооружение эпохи Второй мировой войны, в частности гаубицы Д-1.

"Нынешнее приостановление госпрограммы - это лишь один из этапов не просто капания под Шойгу, но и в целом под весь генералитет, который кормился из распилов на этой программе. И хотя Путин из этих распилов имел долю и не малую, но "царя" никто не будет обвинять. А вот овцой на закланье будет именно Шойгу. Если, конечно, не опередит своих "обвинителей", - добавил Коваленко.

Провалы России в войне

Напомним, что вполне вероятно, диктатор РФ Владимир Путин уже назначил "стрелочников", на которых он и "повесит" всю ответственность за провал российских оккупационных войск в Херсоне (с их срочной эвакуацией на Левый берег Днепра). Как минимум, так можно трактовать свежее заявление путинского спикера Дмитрия Пескова. "Это идея Суровикина и решение Шойгу", - заявил он.

Соответственно, Путин, видимо, решил возложить ответственность за Херсонский провал на министра обороны Сергея Шойгу и командующего оккупационным корпусом в Украине генерала Сергея Суровикина.

Как сообщалось, в среду, 9 ноября, глава оккупационного Министерства обороны России Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска из Херсона и правобережной части Херсонщины. Такое решение страны-агрессора Шойгу объявил после доклада командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина, который сказал, что оккупанты не в состоянии обеспечивать свои силы в Херсоне и на Правобережье Херсонщины.

Уже сегодня, 11 ноября, Силы обороны Украины вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников. В ВСУ заявили, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.

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