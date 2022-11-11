Дугин предложил забить Путина камнями

Александр Дугин и Владимир Путин / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Идеолог российского фашизма Александр Дугин, по всей вероятности, вышел из себя от провалов российских оккупационных войск в Херсоне, и, в слегка завуалированной форме, озвучил призыв убить русского диктатора Владимира Путина ‒ если такие провалы продолжатся. Сперва он выложил такой пост в своих соцсетях, затем удалил. Но копия осталась на одном из пропагандистских ресурсов.

"Власть. Она несет ответственность за это [отступление из Херсона ‒ Главред]. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно? Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех — народ, государство, людей — в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя нечистью или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда — его ждет судьба "царя дождей" (смотри Фрэзера ‒ [британский писатель и исследователь мифологии Джеймс Фрэзер в книге "Золотая ветвь" описавший обряд убийства царя ‒ Главред]). У самодержавия есть и обратная сторона. Полнота власти при успехе, но и полнота ответственности за провал. А как вы хотели", ‒ написал он.

На это оперативно обратил внимание советник руководителя МВД Украины Дениса Монастырского Вадим Денисенко.

"Де-факто Дугин предупреждает Путина: либо ситуация исправляется, либо Путина должны убрать", — именно так трактовал он слова Дугина.

Справка: В книге "Золотая ветвь" Джеймс Фрезер описывает редкий африканский культ Царя дождей — жреца, якобы способного вызывать дождь

"Народ приносит ему дань одеждой и плодами и обрабатывает за него его большое поле. Он — царь царей, и должность его переходит по наследству к его брату или сыну сестры. Считается, что заклинанием он вызывает дождь и прогоняет саранчу. Если он не оправдывает ожиданий народа и в стране наступает продолжительная засуха, его до смерти забивают камнями; причем первый камень обязан бросить в него ближайший родственник", ‒ писал Фрезер.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников. В ВСУ заявили, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.

В Главном управлении разведки подтвердили – Херсон возвращается под контроль Украины, армия уже в городе. Войска РФ предупредили о том, что пути выхода из города под огневым контролем ВСУ. Чтобы избежать гибели, российским оккупантам следует немедленно сдаваться.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен", - подчеркнули в ГУР.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на Херсонщине заблокированы тысячи военных РФ. Они не смогли вовремя сбежать и находятся под ударом ВСУ.

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