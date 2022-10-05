США обвинили Украину в убийстве Дугиной - The New York Times

Украина отрицает свою причастность к подрыву машины Дугиной.
В США считают, что за убийством дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина стоят украинские власти. Об этом заявили официальные лица в Вашингтоне, сообщает The New York Times.
Америка утверждает, что не причастна к подрыву машины Дугиной в Москве. Также там заявили, что не передавали никакую разведывательную информацию.
В США утверждают, что власть заранее не знала о спецоперации. Если бы им была известно подобная информация, то они "выступили бы против убийства Дугиной". Американские чиновники упрекнули украинскую власть якобы в причастности к убийству. Однако они не назвали людей, которых считают виновными в этом.
Вашингтон переживает, что такие атаки могут спровоцировать Кремль на удары по украинским высокопоставленным чиновникам.
США заявили, что они разочарованы тем, что Украина не делится своими военными и тайными планами, а особенно теми, которые хотят произвести на территории России.
Стоит отметить, что Украина отрицала свою причастность к убийству Дугиной.
Убийство дочери Дугина
Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.
После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.
На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.
В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.
Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.
В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".
В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.
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