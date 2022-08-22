"Ребята только разогреваются, будут продолжать": убийство дочери Дугина может стать лишь началом

Ликвидация дочери Александра Дугина может стать лишь началом переворота / Коллаж фото УНИАН

Убийство дочери идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина может быть только началом. Не исключается, что скоро может появиться информация о новых убийствах публичных людей. Об этом заявил российский юрист и общественный деятель Марк Фейгин, сообщает ТСН.ua.

"Во-первых, ничего нельзя исключать. Во-вторых, их (российские власти – Главред) предупреждали, что война так или иначе вернется в Россию. Только мгновенный трехдневный блицкриг мог бы перевести всю эту ситуацию в благоприятный режим для них. Война продолжается уже 6 месяцев. Кто сказал, что только противники Кремля захотят воспользоваться этой ситуацией? А внутренняя среда? Кто-то может специально разыгрывать любую карту. Убийства публичных людей – самый благоприятный повод, прежде всего среди элиты", – сказал Фейгин.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что партизаны, о причастности которых к убийству он сообщал ранее, на Дугиной не остановятся. Это для них только "разминка".

"Мне кажется, что ребята только разогреваются, думаю, будут продолжать в том же духе. Не вижу причин, чтобы это останавливалось", — сказал Пономарев.

Он также добавил, что этими партизанами являются активисты, которые якобы "хотят сменить власть в РФ".

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

Другие новости: