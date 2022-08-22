"Лягушки и гадюки": у Зеленского отреагировали на обвинение украинки в убийстве дочери Дугина

Подоляк отреагировал на обвинения украинки в убийстве дочери Дугина / ОПУ

В России до сих пор в панике из-за покушения на идеолога русского фашизма и приближенного Путина Александра Дугина и ликвидации его дочери Дарьи. Там пытаются во всем обвинить украинку, которая якобы переехала со своей 12-летней дочерью. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на это и назвал российские спецслужбы "жабами и гадюками". Это он написал на своей странице в Twitter.

Он убежден, что все эти "сказки" намеренно распространяют российские пропагандисты.

"Российская пропаганда снова создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Странно, что на месте не нашли визитку "Правого сектора" или "эстонскую визу". Жабы и гадюки российских спецслужб начали внутривидовую борьбу", - написал Михаил Подоляк.

Что случилось с дочерью Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

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